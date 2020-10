Fabrizio Corona ringrazia Barbara d’Urso e replica a Selvaggia Lucarelli

Nuovo scontro tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli. Dopo che la giornalista ha definito l’intervista di Barbara d’Urso “un danno culturale per l’Italia” non si è fatta attendere la replica dell’ex marito di Nina Moric. Il 46enne ha prima mandato a quel paese la Lucarelli e poi non ha esitato a definirla una pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip, che sfrutta le situazioni altrui per ricavarne dei vantaggi.

A detta di Fabrizio Selvaggia critica la d’Urso solo perché prova invidia nei suoi riguardi e vorrebbe essere al suo posto. Per questo Corona ci ha tenuto a ringraziare la conduttrice napoletana e tutta la squadra Mediaset che gli hanno permesso di poter dire la propria verità circa la situazione famigliare che sta vivendo con l’ex moglie e con il figlio Carlos.

Nell’attacco Instagram indirizzato a Selvaggia Lucarelli Fabrizio Corona non ha potuto fare a meno di attaccare la famiglia della giurata di Milly Carlucci:

“Questa donna? Che guardi al suo nucleo familiare: padre del figlio, figlio, compagno e ambiente in cui vive. Potrei dire mille cose su tutti loro… Ma io attacco uno contro uno, faccia a faccia, non gente che che non c’entra o non c’entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po’ di giornalismo”

Tra le stories Instagram l’ex re dei paparazzi ha condiviso pure un referto medico che accerta il suo stato di salute. Nelle ultime ore qualcuno ha insinuato che la positività di Corona al Covid-19 fosse tutta una montatura pubblicitaria. Con lo scatto dell’esito del tampone il diretto interessato ha messo tutti a tacere. Dopo diversi giorni con febbre alta e mal di gola oggi Corona sta decisamente meglio.

Anche il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha il Covid-19

Sui social network Fabrizio ha chiarito che il suo stato di salute è in netto miglioramento e che i sintomi da Coronavirus sono spariti del tutto. Corona ha ripreso ad allenarsi, ovviamente sempre tra le mura domestiche. Ma nelle ultime ore è risultato positivo al Covid-19 pure il figlio Carlos, che vive con Fabrizio. Papà Corona ci ha però tenuto a precisare che il 18enne sta bene e che ha solo dei lievi fastidi. Da giorni il ragazzino è al centro di una disputa mediatica tra i genitori, che non sono più in sintonia come qualche tempo fa.