Come riportato da Biccy nelle scorse ore Fabrizio Corona ha rilasciato alla trasmissione Peppy Night di Fabrizio Iodice una serie di dichiarazioni decisamente piccanti, rivelando senza troppi filtri di avere avuto nel corso della sua vita anche rapporti con (celebri) uomini e di non essersi mai tirato indietro con quasi nessuno da un punto di vista fisico.

Il re dei paparazzi ha fatto queste rivelazioni sulla scia delle recenti dichiarazioni del chirurgo Giacomo Urtis, che alla trasmissione cult Belve di Francesca Fagnani aveva raccontato senza filtri di aver vissuto con Corona dei particolari momenti di “intimità”. Nel merito della questione, l’ex di Nina Moric si è quindi espresso senza alcun particolare imbarazzo, dichiarando con la sua solita raffinatezza di aver dato “la puntella a chiunque”. Il vip ha poi aggiunto: “Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”. Parlando di Urtis nello specifico ha detto:

“Giacomo allude al fatto che tra noi c’è stata fisicità. Lui ha detto più cose. Si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero. Sicuramente è più bello di quella giornalista antipatica che mi critica da sempre. Tu non ci andresti con Giacomo? Perché non l’hai visto in costume. Non ti accorgeresti che è un uomo se lo vedessi vestito da donna, fidati! La prima volta l’ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Lui e la fidanzata erano esattamente come Fedez e la Ferragni. Ma che male c’è?”

A quanto pare, stando alle sue parole, Fabrizio Corona avrebbe avuto dei rapporti sessuali con diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo. A questo proposito si è persino concesso il lusso di fare altri nomi e come ha riportato Today ha anche aggiunto:

“Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando. Poi con l’altro comico napoletano, Izzo. Dai Biagio è un po’…”

Non è chiaro se rispetto alle frasi di cui sopra, in ogni caso, Corona stesse dicendo sul serio o se stesse scherzando al 100%. Ad ogni modo, ha poi tenuto ad aggiungere:

“A parte gli scherzi io ti invito a provare queste esperienze perché sono liberatorie. Se tu rimani antico, sempre fedele, sempre con tua moglie, lasciando stare uomini, non ti allargherai. Se fai altro ti serve anche per lavoro. Chi non parla dell’omosessualità o se ne parla in modo antico è perché alla fine un po’ lo è ed è represso! Quindi io ti invito a provare. Anche perché non c’è niente di strane fidati.”

Chi vincerà la settima edizione del GF Vip secondo Fabrizio Corona?

Nel frattempo, Corona ha anche espresso la sua opinione rispetto al possibile vincitore del Grande Fratello Vip 7, che si concluderà dopo 6 lunghissimi mesi il prossimo lunedì 3 aprile su Canale 5.

All’interno della casa sono rimasti Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Alberto de Pisis e Milena Miconi. Secondo Corona a vincere (ne è certo) sarebbe proprio il fratello di Guendalina, supportato tra l’altro da un fandom piuttosto forte. Qui le dichiarazioni di Corona a riguardo sul suo gruppo Telegram ufficiale:

“Allora ragazzi, come vi avevo promesso adesso vi svelo in anteprima il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 7. A vincere sarà Edoardo Tavassi e un perché c’è. Non è che dietro c’è un complotto. Ragazzi è perché ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui, Edoardo Tavassi.”

Un’opinione diversa nelle scorse ore è stata espressa da Sonia Bruganelli, nel corso di un’intervista concessa a Vanity Fair. Secondo l’opinionista moglie di Paolo Bonolis, la vittoria dovrebbe andare a Nikita o Oriana.