Fabrizio Corona pubblica nuovo video hot. Sara sbotta e si arrabbia

Fabrizio Corona sta passando qualche giorno in Sicilia in una splendida villa con piscina e vista mare. Con lui anche la compagna Sara Barbieri. Lei incinta si rilassa tra qualche bagno in piscina e del buon riposo e lui, immancabilmente, provoca. L’altro giorno ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si mostrava “senza veli”. Le nudità esposte, volute o meno, hanno fatto il giro del web. Lui non ha commentato e anche Sara ha preferito tacere. Ma ecco che pochi minuti fa Corona pubblica un’altra storia in cui si mostra nudo sul lettino. Certo le parti intime sono coperte, se così si può dire. Infatti Sara, che è proprio lì accanto a lui, sbotta e si arrabbia.

“Ma la smetti!”. Esclama lei infastidita. E poi continua con tono alterato invitandolo a chiudere il video e a smettere di riprendersi le parti intime. A quel punto l’ex re dei paparazzi blocca la ripresa. Il riferimento al video dell’altro giorno è chiaro (vedi anche Corona ‘senza veli’ sui social in un video scandalo. Risposta insolita). La compagna, pur essendo molto più giovane, lo invita e spegnere il video e forse lascia trapelare maggiore maturità. Ma Corona si sa che ama stupire e infastidire per cui il video ha proprio questo scopo. Che poi ad infastidirsi sia la sua fidanzata poco importa.

Fabrizio Corona: le finte scuse alla D’urso e le continue bravate

Di recente è stato ospite del Podcast 2046 e non ha perso l’occasione di dire la sua. Si è lasciato scappare un’indiscrezione su Barbara D’urso. Queste le sue parole: “Decidono di fare Live non è la D’Urso. Scelgono di iniziare la domenica sera ed era una sfida pazzesca. Così Mediaset mi chiama per essere ospite la prima puntata, io e lei non ci parlavamo da tre anni. Mi fanno un’offerta, io accetto, ma lei pretendeva delle scuse. Allora le ho fatte, mezze finte. È tutto fake lì”. Strano che Fabrizio abbia proprio voluto raccontare questo fatto. Il succo del racconto è che lui ha chiesto scusa una sola volta in vita sua. Le scuse erano per la D’Urso. Ma erano, manco a dirlo, concordate e quindi assolutamente finte.

Abbiamo capito che Fabrizio Corona è indomabile. Sappiamo che deve portare avanti un ruolo per potersi garantire una vita extra lusso. Speriamo solamente che riesca a dare importanza agli affetti che lo circondano. Sara Barbieri sembra essere la parte razionale che alle volte gli manca. Aiuta a creare quell’equilibrio che serve. Ha avuto una seconda chance e una seconda famiglia che, speriamo, riesca a proteggere questa volta. Anche se le “malelingue” già dicono non sia così.