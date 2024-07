Corona ‘senza veli’ sui social in un video scandalo. Risposta insolita

Fabrizio Corona sta trascorrendo un’estate serena e ricca d’amore. L’amore per la sua giovane fidanzata Sara Barbieri. L’amore per il suo piccolo in arrivo. E poi c’è l’amore più importante, quello per se stesso. L’ex re dei paparazzi infatti non nasconde mai quanto sia soddisfatto del suo aspetto fisico. In una recente intervista raccontava di avere ormai raggiunto la perfezione. Elencava placidamente gli interventi estetici tramite cui riusciva a raggiungere questa perfezione. Lo zampino dell’amico Giacomo Urtis, che lo raggiungeva persino in carcere, ha aiutato a mantenere questa estetica sempre al massimo. Insomma Corona si piace e anche molto. Al punto tale che ama mostrarsi nudo molto spesso.

Nelle ultime storie postate su Instagram l’ex re dei paparazzi ha voluto mostrare tutto. Infatti il video, che stranamente non ha subito alcuna censura, mostra proprio come “mamma l’ha fatto”. Difficile credere che Corona non si sia accorto di aver mostrato troppo. Più facile pensare che lo scopo sia sempre quello di far parlare. Fabrizio sembra essersi calmato ma è difficile credere che un uomo possa cambiare così repentinamente. Infatti l’indole ribelle e sopra le righe esce fuori spesso, malgrado lui tenti di controllarsi. Anche questa necessità di mostrare e di mostrarsi fa parte di quell’indole. Corona non riesce a controllarsi, diciamocelo.

Fabrizio Corona: l’animo ribelle impossibile da gestire

Fabrizio Corona ha sempre cercato lo scandalo. Ricordiamoci le foto di lui e Belen Rodriguez nudi ai tempi della loro storia d’amore. Poi negli anni gli scandali sono aumentati e persino dal carcere è riuscito a creare hype. Non è riuscito nemmeno a “proteggere” l’ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos che in questo mondo di scandali sono finiti in mezzo. Il problema è che chi non è abituato poi ne esce devastato. E infatti sia la Moric che il figlio Carlos stanno rimettendo insieme i pezzi di quello che Corona ha scombinato negli anni.

Ora con la nuova fidanzata dichiara di essersi calmato e di volerla proteggere. Insieme si mostrano poco in giro e sembrano condividere pochi momenti mediatici. Certo lui ha venduto un servizio a CHI in esclusiva con Sara e il pancino che cresce ma questo non ci stupisce più. Adesso si trovano in una villa di lusso in Sicilia. Mentre si rilassano tra un pasto e un tuffo in piscina condividono scenari mozzafiato. In questo visione pacifica poteva Corona lasciarsi scappare la possibilità di aumentare la visibilità? No di certo! E quale miglior modo se non fingere una nudità non prevista.

Quello che però stupisce realmente è che questa nudità non ha destato poi così tanto scalpore. Sarà che ormai siamo abituati alle sue “bravate”. O addirittura siamo abituati a vederlo nudo. Quindi quel che ci stupisce è più questo suo aspetto protettivo nei confronti di Sara. E la domanda sorge spontanea: “Fabrizio protegge lei dal mondo mediatico o protegge se stesso da quel che Sara potrebbe raccontare?”. Lo scopriremo solo vivendo, come dice una nota canzone.