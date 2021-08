Fabrizio Corona nuovi guai giudiziari, le parole del legale

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona, che nella giornata di Ferragosto ha ricevuto una notifica di conclusione indagini per un fatto avvenuto qualche mese fa, che lo ha visto protagonista. L’ex re dei paparazzi ha condiviso delle Instagram stories dove ha commentato il fatto.

“Ennesimo regalo di Ferragosto” ha scritto Fabrizio a commento della foto del documento ufficiale che gli è stato notificato questa mattina dalla Procura di Milano. L’imprenditore però non si è dato per vinto, rilanciando (a modo suo): “A processo gli rompo il c**o“.

A voler commentare e chiarire quanto accaduto ci ha pensato il legale di Fabrizio Corona, l’avv. Ivano Chiesa, che ha annunciato che a Fabrizio è arrivato l’avviso di conclusioni delle indagini per aggressione a pubblico ufficiale e tentata evasione.

A cosa fanno riferimento questi fatti? A quando Fabrizio era ricoverato all’ospedale di Niguarda, dove venne raggiunto in piena notte da circa 6 o 7 agenti per essere trasportato al carcere di Monza. L’ex re dei paparazzi era in degenza presso la struttura ospedaliera in seguito ad un episodio autolesionistico.

Le parole del legale di Corona

L’avvocato Chiesa non riesce a trattenere il suo stupore e disappunto davanti a quanto accaduto oggi. Il legale ha ricordato che questi signori hanno fatto un provvedimento orripilante, che si sono dovuti rimangiare e anziché far cadere la cosa nel dimenticatoio, proseguono indagando Corona.

“La mia indignazione è oltre i limiti della sopportazione” manda a dire Chiesa, che rilancia dicendo di essere contento perché sia lui che il suo assistito sono ora pronti per andare a processo. E al pubblico ministero che sta facendo le indagini lancia un messaggio: “Ci vediamo in udienza“.

Il legale di Corona prosegue il suo monologo dicendo che il processo sarà l’occasione per far vedere e sapere a tutti cosa accadde quella sera. “Tutti vedranno come si comporta lo Stato quando mostra i muscoli” dice Chiesa.

Il legale poi prosegue dicendo che quello che sia lui che Fabrizio hanno fatto negli anni passati nelle aule giudiziarie a confronto sarà uno scherzo. Chiesa poi si commiata annunciando quindi che, proprio perché si è in tema di Ferragosto, si preannunciano i fuochi d’artificio.

Ivano Chiesa è da parecchi anni al fianco dell’ex marito di Nina Moric. I rapporti tra la modella e l’ex re dei paparazzi sembra essere ritornato di nuovo sereno. I due, infatti, sono stati avvistati insieme sereni.