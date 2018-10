Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone: la frecciatina sui social

Fabrizio Corona e il post su Instagram dove prende in giro Andrea Iannone: l’ex re dei paparazzi stuzzica il pilota

Che tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone non corra buon sangue è ormai risaputo. A buttare benzina sul fuoco, però, è sempre stato soprattutto l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo, infatti, sia in TV che sui social (tutte le volte che ne ha avuto l’occasione) non ha mai risparmiato critiche e frecciatine a quello che – ormai – è da considerarsi l’ex della sua ex Belen Rodriguez. Una delle accuse spesso mosse da Corona a Iannone, nello specifico, riguarda l’aspetto fisico del pilota. Il motivo? Secondo Fabrizio Andrea, soprattutto da quando si è fidanzato con Belen, avrebbe fatto di tutto per assomigliare il più possibile a lui.

Fabrizio Corona contro Andrea Iannone: il post ironico sui social

Nessuna frase pungente o dichiarazione sconvolgente è stata fatta oggi da Fabrizio Corona in merito ad Andrea Iannone. Su Instagram stories, però, l’ex fotografo ha caricato un’immagine poche ore fa che, di per sé, sembra dire molto più di mille parole. Corona, difatti, ha ripostato una foto presa da una pagina che, per l’appunto, metteva a confronto lui con il pilota. Per accompagnare l’immagine, inoltre, Fabrizio ha scelto delle faccine sorridenti, posizionate proprio accanto alla didascalia: “Chi avrà mai imitato chi?”. Andrea Iannone risponderà mai a queste provocazioni o preferirà rimanere, ancora una volta, in silenzio? Staremo a vedere.

Belen Rodriguez chiude con Andrea Iannone e si avvicina di nuovo a Stefano De Martino: ritorno di fiamma con l’ex marito?

Perché Andrea Iannone e Belen si sono lasciati?A chiudere, stando a quanto emerso nelle ultime settimane, sarebbe stata proprio la showgirl argentina. Secondo il settimanale Chi, inoltre, Belen pare sia al momento sempre più vicina all’ex marito Stefano De Martino. I due, ufficialmente, sarebbero tornati a frequentarsi regolarmente per il bene del figlio Santiago anche se, sempre secondo il settimanale di Signorini, un ritorno di fiamma tra i due non sarebbe oggi da escludere completamente.