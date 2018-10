Belen, dopo Andrea Iannone ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Lo scoop

La vita privata e sentimentale di Belen Rodriguez, soprattutto dopo la fine della storia con Andrea Iannone, continua oggi ad essere al centro del gossip. Nonostante la showgirl abbia più volte dichiarato di voler rimanere single, giornali e siti di cronaca rosa continuano quotidianamente ad attribuirle flirt e nuovi amori con cadenza regolare. Tra i nomi che spesso saltano fuori, però, ce n’è uno in particolare che accende le speranze dei fan, ovvero: quello di Stefano De Martino. Con l’ex marito, infatti, Belen pare aver ritrovato la complicità un tempo persa. Le foto che li ritraggono spesso insieme, inoltre, nelle ultime settimane non hanno fatto altro che alimentare le voci su un possibile ritorno di fiamma tra i due. Di questo, per esempio, pare essere convinto il settimanale Chi che, nell’ultimo numero, lancia uno scoop non indifferente sulla coppia.

Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? La coppia ci riprova per amore del figlio Santiago

Ritornare insieme? “Al riguardo qualche pensierino l’hanno fatto Stefano De Martino e Belen Rodriguez” è stato scritto oggi sul giornale di Alfonso Signorini “Per amore del figlio Santiago, ma non solo”. Sempre sulla coppia, inoltre, è stato poi detto: “I due si vedono e si rivedono. Lei è in pausa nella sua storia con il pilota di moto Andrea Iannone. Lui ha un rapporto un po’ on-off con la stilista Gilda Ambrosio. Chissà se resteranno solo amici”. Dubbio questo che, ad onor del vero, molti hanno avuto ultimamente. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, infatti, sono spesso paparazzi insieme felici e sorridenti. Possibile che qui gatta ci cova?

Stefano De Martino, con Gilda Ambrosio è finita a causa di Belen? Il gossip impazza

I fan di Stefano de Martino, almeno quelli più attenti e attivi sul web, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa recentemente. Il ballerino, nello specifico, pare che su Instagram abbia smesso di lasciare like e apprezzamenti sotto le foto di Gilda Ambrosio (per saperne di più clicca qui). Tutto questo si deve attribuire forse al presunto ritorno di fiamma con Belen? Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo far altro che aspettare di vedere come si evolvono le cose.