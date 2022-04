Fabrizio Corona, notte folle: evade dai domiciliari e affronta Nina Moric

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Come riporta il Corriere della Sera nella serata di ieri, 29 aprile 2022, l’ex Re dei Paparazzi ha compiuto un’ennesima bravata. Il 48enne è evaso dagli arresti domiciliari e si è recato a casa dell’ex moglie Nina Moric. Qui si sarebbe consumata una pesante lite tra i due, sedata solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. Ecco cos’è successo e quale sarebbe la causa dell’alterco.

Attimi di follia ieri sera a Milano nella zona della Fondazione Prada, precisamente nell’abitazione dove risiede la showgirl Nina Moric. Qui, nella serata di ieri 29 aprile 2022, si sarebbe presentato, furibondo, il suo ex marito Fabrizio Corona che si trova al momento, com’è noto, in regime di detenzione domiciliare. Il 48enne sarebbe piombato a casa della Moric per motivi economici. In particolare, come riporta il Corriere della Sera, Corona avrebbe accusato la modella di avergli sottratto del denaro che è sparito dalla sua casa.

Evidentemente la discussione tra i due, genitori di Carlos Maria, è degenerata tanto da spingere la 45enne a chiamare i carabinieri. A quanto pare anche Corona avrebbe composto il numero 112 per denunciare il, presunto, furto subito. Una volta giunti a casa dell’italo-croata i carabinieri della città meneghina hanno fatto chiarezza accertandosi che non ci fosse stata alcuna aggressione fisica. La Moric, dal canto suo, ha fermamente negato le accuse dell’ex marito. A quanto pare il fotografo dei Vip avrebbe collaborato con le forze dell’ordine, alle quali ha riferito di star riflettendo sulla possibilità di sporgere denuncia per la sparizione dei soldi.

Ovviamente i carabinieri non hanno potuto fare a meno di constatare che Corona ha violato le restrizioni alle quali è soggetto. Il 48enne, infatti, secondo il regime al quale è sottoposto, non aveva il permesso di uscire dalla sua abitazione a quell’ora tarda. Risultato? L’ex della Moric è stato così denunciato a piede libero per evasione dai domiciliari.

Resta da vedere come si risolverà la questione. I diretti interessati non hanno ancora commentato esplicitamente la vicenda. La showgirl si è limitata a scrivere nelle sue storie Instagram frasi abbastanza tristi che parlano di “avversità da affrontare” e del bisogno di stare da soli con sé stessi.

Si tratta dell’ennesimo problema con la giustizia dell’ex Re dei Paparazzi, che da poco è stato portato in tribunale da Chiara Ferragni e Fedez in seguito ad alcune sue infelici affermazioni.