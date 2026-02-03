Fabrizio Corona non è più su Instagram, sparito anche Falsissimo: cosa sta succedendo

Fabrizio Corona rimosso da Instagram. Nella mattinata di martedì 3 febbraio 2026, il profilo dell’imprenditore 51enne è stato reso non disponibile. Anche l’account di Falsissimo è stato messo fuori uso. Sparito dal social. Al momento non è chiaro il motivo dell’eliminazione degli account, anche se tutto fa pensare che, alla luce delle vicende legali degli ultimi giorni, sia stata la piattaforma e non il diretto interessato a disattivare tutto.

Fabrizio Corona non è più attivo su Instagram, irraggiungibile anche Falsissimo

La vicenda arriva a stretto giro dalla messa in onda della nuova puntata di Falsissimo, pubblicata nella serata di lunedì 2 febbraio. Nonostante a Corona fosse stato imposto dal Tribunale di Milano di non mettere in rete altri contenuti di Alfonso Signorini per violazione di copyright, il 51enne ha comunque continuato a parlare dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip, lanciando nuovo materiale sul giornalista.

La guerra con Mediaset

Corona ha ingaggiato nelle ultime settimane una vera e propria guerra non solo contro Signorini ma anche contro Mediaset, attaccando Pier Silvio Berlusconi e alcuni volti di punta della rete. Uno dei più bersagliati è stato Gerry Scotti. L’ex re dei paparazzi ha lasciato intendere che quando il presentatore era al timone di Passaparola avrebbe intrattenuto rapporti intimi con diverse Letterine.

Quanto dichiarato da Corona è stato seccamente smentito da Scotti attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Gerry ha inoltre detto che per farsi un’idea di come siano andate realmente le cose, bastava chiedere alle dirette interessate, ossia alle ex Letterine, sicuro che queste avrebbero confermato che mai ha avuto atteggiamenti non professionali.

Dopo che è scoppiato il caso, cinque ex showgirl di Passaparola, alle quali si è aggiunta Sara Tommasi (con Scotti ha collaborato anni fa a Paperissima), si sono esposte pubblicamente, smentendo quanto raccontato da Corona. In particolare, tutte e sei le donne hanno detto che Scotti ha sempre mantenuto comportamenti ineccepibili. Hanno aggiunto di avere la sicurezza che anche le altre ex Letterine possono confermare tale versione.

Sara Tommasi ha addirittura riferito che Gerry, nei suoi confronti, è stato “distaccato”, nel senso più positivo del termine. La showgirl ha dichiarato che il conduttore non si è mai preso confidenze oltre il suo ruolo.