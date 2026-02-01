Gerry Scotti accusato da Corona, parlano 5 ex Letterine e una showgirl: “Ecco come si comportava”

Fabrizio Corona ha gettato ombre sull’operato di Gerry Scotti. In particolare, l’imprenditore milanese ha accusato il conduttore di aver intrattenuto rapporti intimi con le Letterine di Passaparola. Lo ‘Zio’ ha replicato, affermando che l’ex re dei paparazzi ha detto falsità e aggiungendo che per farsi un’idea chiara della situazione sarebbe bastato ascoltare le dirette interessate, sicuro che nessuna di queste avrebbe raccontato di aver subito avances indesiderate.

Da quando è scoppiato il caso, sulla vicenda sono intervenute cinque ex starlette dell’iconico programma Mediaset. E tutte hanno confermato le sicurezze palesate da Gerry. Anche Sara Tommasi, che ha lavorato con Scotti a Paperissima, si è espressa sulla versione resa da Corona.

Ex Letterine, parlano Alessia Fabiani e Vincenza Cacace: “Gerry Scotti persona perbene”

L’ex Letterina Alessia Fabiani ha difeso Scotti con un gesto che non ha lasciato spazio a dubbi in merito a ciò che pensa. La showgirl, sul suo profilo Instagram, ha condiviso quel che il presentatore ha dichiarato al Corriere della Sera di recente, ossia che Corona ha raccontato “falsità”.

Anche l’ex starlette Vincenza Cacace ha voluto spendere parole a favore del conduttore Mediaset. “Dopo quello che sto leggendo in questi giorni – ha scritto sui social – voglio dire che ho lavorato con Gerry diversi anni (prima a Passaparola e poi a La Corrida) ed è una persona perbene. Un professionista serio e mai ha avuto comportamenti inadeguati nei miei confronti”.

Giulia Montanarini e Cristina Cellai difendono Scotti

Sul caso ha detto la sua anche Giulia Montanarini che, oltre a essere stata un volto di Passaparola, è stata anche tronista a Uomini e Donne. Al pari delle colleghe Fabiani e Cacace, ha preso una posizione netta ‘pro’ Scotti, descritto come un “gran signore”, tutto il contrario di quanto voluto far passare da Fabrizio Corona.

“Difenderò sempre Gerry – ha riferito Montanarini – Era il lontano 1998 e facevo parte della prima edizione di Passaparola dove la conduzione era divisa tra Claudio Lippi (per i primi 2 mesi se non erro) e Gerry Scotti per i successivi anni. Mai avance, era per noi un padre, un gran signore! Un uomo brillante e premuroso. All’epoca si lavorava in tv dopo avere fatto provini su provini e tanta gavetta!”

L’ex tronista ha aggiunto che ha solo ricordi meravigliosi dell’esperienza vissuta a Passaparola, assicurando che nessuna delle sue colleghe può sostenere che Scotti si sia comportato irrispettosamente.

Della stessa opinione anche Cristina Cellai che ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Pure quest’ultima ha detto che nessuna delle ex Letterine può riportare che lo ‘Zio’ abbia agito in maniera non professionale, per il semplice fatto che ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile.

“Posso dire che Gerry Scotti non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra. Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso”, le parole di Cellai, la quale ha anche svelato di aver tentato di mettersi in contatto con Corona, senza però ricevere risposte. All’ex re dei paparazzi, avrebbe voluto spiegare di persona la sua esperienza positiva al fianco di Gerry.

Ludmilla Radchenko e Sara Tommasi: “Gerry uomo d’onore”

A unirsi al coro delle già citate showgirl, ci sono state anche l’ex Letterine Ludmilla Radchenko e Sara Tommasi. “Mi sento di dover difendere la mia reputazione. Per ciò che riguarda le mie colleghe e soprattutto Gerry Scotti posso confermare che non ho né visto né vissuto nulla di ciò che dice Fabrizio Corona”, ha sottolineato Radchenko, descrivendo il conduttore come un “grande uomo di onore”.

Anche Sara Tommasi, che con Gerry ha collaborato a “Paperissima”, ha confermato la versione delle altre showgirl. Intervistata da Leggo, ha ricordato che Scotti nei suoi confronti è sempre stato distaccato, nel senso più positivo del termine. “Era cordiale, educato, mai invadente. Faceva battute, sì, ma sempre con grande garbo. Non si è mai azzardato a provarci con nessuna, almeno per quanto riguarda la mia esperienza”, ha concluso Tommasi.