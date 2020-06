Fabrizio Corona e Nina Moric, “risposatevi”: parla il figlio, retroscena

Risposatevi! Sarebbe l’appello che Carlos avrebbe fatto ai genitori Nina Moric e Fabrizio Corona. A raccontare il retroscena è stato Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Il giornalista ha dedicato un pezzo alla vicenda su Libero Quotidiano. Non è la prima volta che Alessi parla del rapporto dell’ex re dei paparazzi e della modella croata. Lo ha sempre fatto con cognizione di causa, conoscendo Nina e Corona da diversi anni, anche nel privato. Ma torniamo all’appello di Carlos: pare che il ragazzo tifi e desideri che mamma e papà tornino a fare coppia. Al momento sono già una famiglia, certo non nel senso tradizionale del termine: si supportano, si stimano, si aiutano a vicenda. Sicuramente non c’è più la passione di un tempo. Quella però, forse, è impossibile che torni: altra età, altro vissuto alle spalle, altre visioni della vita…

Carlos: “Papà Fabrizio e mamma Nina devono risposarsi”

Secondo Alessi, Nina e Fabrizio dovrebbero risposarsi. Cosa ne pensa il figlio? “Sono d’accordo, papà deve risposare mamma”, la secca risposta del giovane che ha le idee più che chiare. “Carlos lo dice perché ci ha ragionato sopra, devono solo accettarlo (i genitori, ndr), anche se è difficile quando ci sono vissuti così dolorosi”, aggiunge il direttore di Novella2000. Quindi? Ci sarà davvero una re-union sentimentale? Difficile, molto difficile, almeno in questo momento. Motivo? La Moric ha, da poco più di due mesi, allacciato una nuova relazione. Lui è un uomo d’affari che le ha portato serenità e felicità nel cuore. Insomma, Nina non è più single e una famiglia nel senso comune del termine con Corona, adesso, non sembra essere nei piani. Ma si sa che le vie dell’amore sono infinite e un giorno, con il sostegno di Carlos, chissà…

Nina Moric e il nuovo compagno

Nina, da poche settimane, è uscita allo scoperto, presentando sui social la persona che sta frequentando. Lui è un imprenditore non avvezzo ai riflettori dello spettacolo. E considera la privacy sacra, come ha spiegato la Moric stessa. Attualmente la neo coppia sta trascorrendo una vacanza romantica in Liguria, a Portofino. Tenerezze, coccole e dediche al miele. Ma Nina non ha scordato Fabrizio, ricordando che è un padre meraviglioso e che gli vuole un mondo di bene. “Vi amo alla follia”, gridava pochi giorni fa, riferendosi all’ex e al figlio, cioè alla sua famiglia.