Fabrizio Corona, dolce messaggio per Nina: la Moric risponde e spiazza

Fabrizio Corona sorprende Nina Moric: dolce messaggio social, la reazione della croata spiazza

Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione. L’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ad un dolce messaggio dedicato a Nina Moric. I due hanno fatto pace e hanno deposto l’ascia da guerra dopo tanti anni di scontri fuori e dentro il tribunale. In questi ultimi giorni, l’uomo si è ritrovato protagonista di una grande polemica a causa dello scontro avvenuto in diretta tv al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. In ogni caso, il diretto interessato sembra non pensarci più e sposta la sua attenzione sull’ex moglie. La croata è stata dolcemente sorpresa dalle parole che il padre di suo figlio Carlos Maria ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Nina Moric e Fabrizio Corona al settimo cielo: l’armonia ritrovata tra dolci messaggi social

Nina Moric è finalmente tornata a fare la mamma. La bellissima modella croata sta vivendo a pieno la quotidianità di Carlos Maria, instaurando con lui un normalissimo rapporto tra madre e figlio, cosa che le era stata impedita di fare fino a qualche tempo fa. Fabrizio Corona sembra essere molto felice del rapporto ritrovato con la sua famiglia e su Instagram si è lasciato andare a delle dolcissime parole. “Sono orgoglioso di te e di come sei tornata a fare la mamma. In fondo hai vissuto in ‘prigione’ anche tu. Ti voglio bene Ninja mia.” La risposta della donna non è tardata ad arrivare e dal commento lasciato sotto il posto dell’ex re dei paparazzi sembra essere rimasta molto contenta di tale gesto.

Fabrizio Corona dolce con Nina: la reazione della Moric

Nina si è lasciata andare ad una tenera risposta nei confronti di Fabrizio. “Anche noi ti vogliamo un mondo di bene!” Insomma, nonostante i due non siano tornati insieme, stanno dimostrando di essere comunque una vera e propria famiglia a tutti gli effetti. Senza dubbio, fino ad alcuni mesi fa non ci avrebbe scommesso davvero nessuno!