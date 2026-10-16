Fabrizio Corona mentre fuggiva dai carabinieri stava inseguendo Stefano De Martino, il curioso retroscena

Si tinge di uno spruzzo di rosa la vicenda, che di rosa ha ben poco, con protagonista Fabrizio Corona. Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, l’ex re dei paparazzi non ha rispettato l’alt dei Carabinieri mentre era al volante della sua Range Rover Velar, procedendo a velocità sostenuta per le vie di Milano per circa 700 metri. La pattuglia lo ha poi raggiunto, scoprendo che il mezzo era già sottoposto a fermo amministrativo e che il 52enne non poteva guidare perché senza patente. Inevitabilmente è scattata la denuncia. Ora il magazine Oggi aggiunge un ulteriore tassello all’episodio, rivelando che Corona, prima di essere fermato, stava inseguendo Stefano De Martino.

Fabrizio Corona inseguiva Stefano De Martino a Milano

Corona, quando non ha rispettato l’alt dei militari dell’Arma, era alle calcagna di Stefano De Martino che stava sfrecciando in sella alla sua moto nuova di zecca. “Ma c’è di più – si legge su Oggi – sarebbe stato proprio il conduttore di Affari tuoi a segnalare la guida spericolata di Corona e a mettere i carabinieri sulle sue tracce”. Una ricostruzione che, se confermata, avrebbe dell’incredibile. Resterebbe anche da capire perché l’ex re dei paparazzi era sulle tracce del direttore artistico del Festival di Sanremo. Per il momento quest’ultimo non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

I guai per Corona sono iniziati all’angolo tra corso Sempione e via Moscati, quando i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno notato il suv che stava guidando. I militari gli hanno imposto l’alt, ma il 52enne anziché fermarsi ha tirato dritto. La pattuglia ha accelerato e dopo circa 700 metri ha raggiunto il Suv del manager. Il resto è cosa nota: Corona, sprovvisto di patente e al volante della vettura sottoposta a fermo amministrativo, è stato condotto nella caserma di Via Vincenzo Monti.

Il nome di De Martino non compare sul verbale dei Carabinieri

Al termine degli accertamenti, l’ideatore di Falsissimo è stato denunciato per aver violato l’articolo 192 comma 7-bis del Codice della strada, che punisce chi ignora l’invito delle forze dell’ordine a fermarsi per un controllo. Il settimanale Oggi ha inoltre riferito che del nome di De Martino non c’è traccia nei verbali delle forze dell’ordine, sui quali è stata scritta soltanto un’annotazione generica che parla di un “motociclista”. Chissà a quale scoop stava lavorando Corona. Sempre a patto che uno scoop ci sia.