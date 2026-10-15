Fabrizio Corona fugge dai carabinieri senza patente, fermato e denunciato a Milano: notte folle

Fabrizio Corona è stato denunciato, dopo essersi messo al volante senza patente e dopo non essersi fermato a Milano all’alt intimato dai Carabinieri. L’ex re dei paparazzi, secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, dopo il segnale degli agenti di fermarsi, non ha interrotto la marcia. Anzi ha accelerato e ha proseguito per circa 700 metri. A quel punto la pattuglia lo ha inseguito e raggiunto. Il 52enne, alla fine, ha arrestato la sua corsa a bordo di un Suv Range Rover Velar, all’angolo tra via Moscati e corso Sempione. I carabinieri, dopo i controlli, hanno scoperto che Corona era sprovvisto di patente di guida. Inevitabilmente è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa, fattispecie regolata dall’articolo 192 comma 7-bis del Codice della strada.

Fabrizio Corona denunciato a Milano: fuga dai Carabinieri senza patente

Il Corriere della Sera ha inoltre aggiunto che dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri è emerso che il Suv guidato da Corona era già sottoposto a fermo amministrativo. Una situazione che, oltre alla già citata denuncia per guida senza patente e fuga pericolosa, ha fatto scattare immediatamente il sequestro giudiziario del veicolo. L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026.

La battaglia legale con Mediaset e la maxi causa da 160 milioni di euro

I nuovi guai giudiziari di Corona si sommano ai precedenti. Mediaset, pochi mesi fa, per via di alcuni contenuti divulgati dall’ex re dei paparazzi a Falsissimo, ha intentato contro quest’ultimo una maxi causa civile, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. Al contenzioso, al fianco dell’azienda di Cologno Monzese, si sono aggiunte figure di spicco del mondo della tv commerciale, ossia Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

Inizialmente Corona si era scagliato contro Alfonso Signorini, accusandolo di aver preteso favori intimi dagli aspiranti concorrenti al Grande Fratello Vip e Nip in cambio della loro partecipazione al reality show. Successivamente il 52enne aveva gettato ombre su Gerry Scotti, Samira Lui, Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, affermando che a Mediaset ci fosse una gestione opaca di alcuni meccanismi televisivi. Dopo tali dichiarazioni, il Biscione gli ha chiesto il maxi risarcimento.