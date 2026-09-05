Fabrizio Corona aggredito a colpi di catena, la polizia ferma il figlio di un volto noto Mediaset

Fabrizio Corona vittima di minacce. Stavolta l’ex re dei paparazzi non è stato denunciato da qualcuno; è stato lui a dirigersi in questura e a segnalare fatti inquietanti. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano La Repubblica che ha spiegato come il 52enne si sia recato dalla polizia dopo che un amico di suo figlio Carlos gli ha inviato sul cellulare messaggi intimidatori, chiedendogli 500 euro e aggiungendo che, se la richiesta di denaro non fosse stata esaudita, ci sarebbero state gravi conseguenze. “Altrimenti faremo del male a te e a tuo figlio”, recita la chat. Stabilito anche il posto dove consegnare i 500 euro. Corona ha così informato gli agenti sul luogo dell’incontro: Milano, nella zona di piazza Piola. Ha inoltre detto ai poliziotti di non volere mancare all’appuntamento.

Fabrizio Corona minacciato e aggredito: il suo Suv preso a catenate

Dopo che Corona ha fatto sapere di volere incontrare il giovane che lo ha minacciato, l’Ufficio prevenzione generale ha fatto seguire da due volanti la Range Rover dell’ex re dei paparazzi. Le tre auto si sono dirette insieme verso Città Studi. I mezzi della polizia hanno posteggiato a fari e lampeggianti spenti nei pressi del luogo dell’incontro. A un certo punto, ecco che sono spuntati due uomini che si sono scagliati contro il Suv di Corona, sfondando il parabrezza della Range Rover a colpi di catena. Un’aggressione paurosa e violenta.

Gli aggressori sarebbero amici di Carlos, il figlio di Corona

Immediatamente gli agenti sono intervenuti, riuscendo a fermare in pochi secondi uno dei due aggressori, prima che riuscisse a usare lo spray urticante che portava con sé in tasca. Il complice, invece, è riuscito a fuggire a piedi. L’uomo fermato è lo stesso che ha chiesto 500 euro a Corona al telefono. Sempre come riportato da La Repubblica, si tratta di un 20enne, figlio di un noto giornalista, conduttore e direttore di testata di Mediaset, da tempo in cura per disturbi di salute.

Sarebbe stato identificato poi anche il complice in fuga, un 24enne. A svelarne l’identità è stato Corona. Tra l’altro anche il 20enne fermato ha confermato il nome fatto dall’ex re dei paparazzi. Resta ora da capire il movente di una simile azione, visto che, da quanto risulta, i due ragazzi fermati sarebbero amici di Carlos. Inoltre, dopo che il 20enne è stato ascoltato in questura, non sono emersi elementi di particolare attrito con Carlos, che vive in una comunità dove è seguito per la sindrome di Asperger.

Il 20enne è stato infine denunciato a piede libero con l’accusa di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Il suo appartamento è stato perquisito. Non sono state rinvenute armi.