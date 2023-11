Fabrizio Corona maneggia un vibratore e stronca Ilary Blasi (video)

Continuano le stoccate di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi. Dopo l’uscita del docufilm Unica, dove la conduttrice racconta del tradimento del marito, l’ex re dei paparazzi è tornato all’attacco per fare chiarezza. Sostiene che lei avrebbe omesso dettagli importanti.

Nel docufilm, Ilary racconta che la crisi con Francesco Totti sarebbe iniziata a novembre 2021, quando l’ex calciatore ha scoperto di una chat tra la moglie e l’amica parrucchiera, Alessia Solidani. Le due erano state a Milano e qui avevano incontrato un ragazzo, a casa sua. Quello che, come detto dalla conduttrice, è stato un “semplice caffè“, una chiacchierata di 40 minuti, secondo Corona è tutt’altro. L’ex re dei paparazzi insinua che Ilary si sia vista più volte con questo giovane, di cui è spuntata fuori anche la presunta identità: Cristiano Iovino.

Corona parla di un vero e proprio tradimento, accusa alla quale Ilary ancora non ha risposto. Forse proprio per cercare una reazione da parte della conduttrice, Fabrizio sta continuando a far uscire presunti scoop su di lei e anche video ironici. L’ultimo è quello pubblicato il 29 novembre dove ha un vibratore e si avvicina ad una moka. Qui esclama: “Ca**o solo un caffè? Ma dai“.

Cristiano Iovino: il ragazzo del caffè

Su Dillinger News, Corona ha sganciato la bomba: il ragazzo del caffè sarebbe Cristiano Iovino. Un personal trainer, definito però “viaggiatore senza fissa dimora“, conosciuto bene da Alessia, l’amica di Ilary. Infatti è stata proprio lei a fare da gancio tra i due.

Secondo l’ex re dei paparazzi, Iovino e la conduttrice si sarebbero visti più volte. Ma l’avventura, sarebbe finita in fretta poiché “è stato un momento di goliardia, di puro divertimento per godersi la vita“. Ciò, sostiene Corona, risale al periodo di “maggiore ascesa” dell’ex di Totti, quando andava spesso a Milano per lavoro.

Fabrizio aggiunge anche che, all’interno del documentario, Ilary non ha mostrato tutto ciò che c’era da far vedere. Secondo lui, infatti, esistono delle chat tra la Blasi e Cristiano. Sarebbero state proprio quelle a far infuriare l’ex calciatore.

Mentre Corona continua con le insinuazioni sul conto di Ilary, il suo documentario sta spopolando. Su Netflix sta avendo il boom di ascolti, classificandosi secondo nella Top10, in Italia, e sesto tra i “film non in lingua inglese” a livello internazionale.