Fabrizio Corona, madre Gabriella si sfoga: “Penoso un figlio come lui”

Nella scorsa puntata di Domenica Live del 25 aprile Barbara d’Urso aveva chiamato ospite Gabriella Privitera. La madre di Fabrizio Corona aveva parlato a lungo del figlio descrivendolo come un agnellino indifeso. Poi aveva raccontato che trascorre le giornate a lavorare, fare sport e leggere. Inoltre ha assicurato che sta continuando le cure, le ha fatte anche in ospedale, in carcere e ora in casa agli arresti domiciliari. Ad ogni modo la donna, oggi, è più serena. Quando è tornato dal carcere gli ha preparato il pranzo, c’erano anche i fratelli ed è stato un momento di commozione e felicità. Intervistata dal settimanale Chi ha confessato:

“Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso e difficile”

Nel tempo si è abituata a quest’aria e a questo clima pesante e difficile. Sono quindici anni che si combatte, che trascorrono le giornate con gli avvocati e tra una sentenza ed un’altra nelle aule dei tribunali. Non ha un minuto di pace Fabrizio. Sul nipote Carlos Maria, ha dichiarato che è stato tanti anni con lei e ora si trova in Croazia, con la famiglia di Nina Moric. Sente tanto la sua mancanza, non vedendolo non sa quasi nulla di lui. I rapporti, in questo momento, non sono affatto facili.

Gabriella ha tenuto a precisare, nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini, che ha tenuto a concentrarsi su tutti i suoi figli e che, sicuramente, non rinuncerebbe a Fabrizio Corona che ha una grande bontà d’animo. Tuttavia, non ha nascosto di sentirsi in colpa per tutto quello che è successo. A suo dire, insieme al marito, l’hanno amato troppo e non sono mai stati in grado di dirgli ‘no’.

Fabrizio Corona, la madre Gabriella Privitera confessa: “Ho pianto quando è tornato”

C’è stata grande commozione quando Fabrizio Corona è ritornato dal carcere. A confessarlo è stata la madre Gabriella Privitera. Adesso sembra che l’ex re dei paparazzi stia meglio. Tutta questa situazione è stata molto difficile per lei, soprattutto rivedere la stessa scena del figlio portato in galera.

In più occasioni, inoltre, ha ribadito che il figlio è ammalato da quindici anni. Non si dovrebbe fare moralismo con e su Fabrizio Corona. Molte persone non lo apprezzano per ciò che ha fatto in passato e per tutte le sue trasgressioni compiute.