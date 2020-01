Corona furioso con Favoloso, parla l’amico. d’Urso: “Lo starà cercando”

“Corona molto in…zato, ha saputo ciò che Luigi Favoloso ha fatto a Nina”: nuove confessioni a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso: “Conoscendo Fabrizio lo starà cercando…”

Altro capitolo della vicenda legata alla scomparsa di Luigi Favoloso. Due le notizie importanti da segnalare: la denuncia di sparizione è stata ritirata dalla madre (lei stessa lo ha annunciato a Pomeriggio 5), Corona sarebbe parecchio arrabbiato per quanto sarebbe accaduto tra la sua ex Nina Moric e l’ex gieffino. A rivelare quest’ultima dinamica è stato Nathan, il personal trainer amico sia di Corona, sia di Nina, sia di Favoloso. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro: ieri, sempre nel salotto di Barbara d’Urso, Nathan ha dichiarato che Luigi avrebbe fatto una “cosa gravissima nei confronti della modella croata” prima di far perdere le proprie tracce. I dettagli non sono stati svelati, ma si tratta di una “cosa da brividi” ha assicurato il personal trainer che oggi ha fatto sapere che Fabrizio è venuto a conoscenza di tale fatto.

Il personal trainer: “Nina sta bene ed è tranquilla. Lei conosce il soggetto e secondo lei è stata fatta apposta”

“Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc…to, senza abbastanza”, dichiara Nathan che aggiunge: “Questa cosa Nina l’ha detta anche a Fabrizio…”. A questo punto interviene Barbara d’Urso che ha avuto diversi attriti in passato con l’ex re dei paparazzi: “E Fabrizio è molto arrabbiato… si conoscendo Fabrizio”. “Molto, molto!”, la chiosa del personal trainer. Altra ‘incursione’ della conduttrice: “Conoscendo Fabrizio starà cercando anche lui Luigi Mario Favoloso…”. Nathan qui si blocca: “Non parlo di Corona perché sai nella situazione in cui è”. Infine lo sportivo rimarca quanto detto ieri circa il pensiero della Moric sulla scomparsa di Luigi: “Nina sta bene ed è tranquilla. Lei conosce il soggetto e secondo lei è stata fatta apposta”.

La madre di Luigi Favoloso ritira la denuncia

Durante la diretta di Pomeriggio 5 è intervenuta anche la mamma di Luigi Favoloso che oggi ha ricevuto una mail misteriosa e anonima. Tuttavia pare che in queste ore sia stato appurato che la lettera digitale sia riconducibile a Favoloso, visto che la donna ha ritirato la denuncia di scomparsa: “La denuncia è stata ritirata oggi, appena ricevuta l’email ho ritirato la denuncia perché Luigi Mario mi ha scritto che sta bene”.