Luigi Favoloso, arriva la svolta a Mattino 5: un’email sconvolge la madre

Luigi Favoloso, in diretta a Mattino 5 la madre riceve un’email misteriosa

Risulta ancora scomparso Luigi Favoloso e a Mattino 5 accade qualcosa di inaspettato. Federica Panicucci inizia la parte dedicata al gossip a questa improvvisa sparizione, in diretta con la madre di Luigi Mario. Quest’ultima, con voce sconvolta, ammette di avere appena ricevuto un’email da parte del figlio. La donna, però, ci tiene a precisare che non sa se si tratti davvero di Luigi o meno. Loredana è abbastanza provata e angosciata, poiché teme che la lettera ricevuta non sia partita davvero dal figlio. Preferisce non leggerla e sconvolta afferma di volerne prima parlare con la figlia, che sta nell’altra stanza della casa. Si tratta di un’email anonima e, per tale motivo, Loredana non riesce a comprendere se il mittente sia davvero Luigi Mario. Gli ospiti in studio e la Panicucci non capiscono, invece, come sia possibile che Favoloso abbia inviato un’email anziché chiamare direttamente la madre. In diretta a Mattino 5, Loredana preferisce non leggere la lettera in questione, in quanto sa bene che ogni parola può essere pesata in televisione. Pertanto, le viene consigliato dalla conduttrice di rivolgersi alle forze dell’ordine per avere delle risposte certe.

Luigi Favoloso, lettera anonima via email alla madre: “Devo capire se è veramente lui”

“Lettera a mia madre, ciao mamma”, così inizierebbe la lettera che potrebbe aver inviato Favoloso a sua madre attraverso l’email. Non si sa ancora se si tratti realmente del ragazzo, in quanto Loredana teme che si possa trattare di uno scherzo. Improvvisamente a Mattino 5, durante la chiamata in diretta, la donna annuncia in lacrime con voce sconvolta: “Ho trovato una lettera, una email, credo sia di Luigi Mario. L’ho vista proprio adesso, non ho avuto il tempo materiale di leggerla tutta. Dice di lasciarlo tranquillo, che ha letto tutto. Solo che io ora sto male, mi sto riprendendo un po’ adesso. Sembra essere di Luigi Mario. Devo capire se è veramente lui a scriverla, perché è anonima”. Valerio Merola fa presente che Luigi Mario avrebbe preferito inviare un’email alla madre, anziché telefonare, proprio per non essere rintracciato.

Luigi Favoloso scomparso: Angelo Sanzio dà nuovi dettagli a Mattino 5

“Ci sono delle cose molto particolari, devo leggerla con calma. Ho paura di essere presa dall’entusiasmo, non vorrei essere precipitosa”, continua la madre di Luigi Mario. La donna ci tiene a precisare che il figlio non avrebbe mai cercato visibilità in questo modo. Intanto, in studio parla Angelo Sanzio, il quale rivela di aver parlato con una persona che gli avrebbe ammesso: “Per avere un po’ di visibilità voleva organizzare una cosa del genere. Questa persona gli ha detto ‘assolutamente non farlo, potresti incappare in molti guai’. Lui avrebbe poi risposto ‘se la faccio torno visibile, posso poi lavorare con molti brand'”. Non solo, il programma della Panicucci intervista un altro testimone.

Parla il personal trainer di Nina Moric: Luigi Favoloso avrebbe commesso un gesto gravissimo

A parlare questa volta è il personal trainer di Nina Moric. Il ragazzo rivela di aver parlato con quest’ultima, la quale gli avrebbe confermato di non essere preoccupata. Durante il loro ultimo litigio, causato da alcuni messaggi che avrebbe trovato sul cellulare di Nina, Luigi Mario avrebbe fatto “una cosa gravissima”. Il personal trainer non intende entrare nel dettaglio e precisa: “Quando lei l’ha cacciato fuori di casa, luigi nell’uscire: ‘bene se le cose stanno così io mi suicidio con l’anno nuovo’. Credo non gli sia successo niente, credo sia un’allontanamento volontario”. Nel frattempo, la madre di Luigi Mario decide ci chiudere il collegamento, poiché vuole capire meglio da dove arriva l’email misteriosa da lei ricevuta proprio in diretta a Mattino 5.