Fabrizio Corona, l’ex fidanzata torna sui suoi passi. Pace fatta?

Sono ormai passate due settimane da quando Sara Barbieri ha pubblicato una serie di stories a dir poco sibilline sul suo profilo Instagram circa la fine della sua relazione con l’ex Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona. Dichiarazioni che non contenevano nessun riferimento diretto a Corona, ma che allo stesso tempo non lasciavano molto spazio all’immaginazione. “Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa” aveva scritto la modella. “La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno”. Ora però, del tutto inaspettatamente, Sara Barbieri ha deciso di tornare sui suoi passi e mettere una “pezza” alle dichiarazioni fatte nei confronti di Fabrizio Corona. Ecco che cosa ha detto.

Il dietrofront di Sara Barbieri

Come anticipato, dopo appena due settimane dalle stories bomba nelle quali lamentava di aver vissuto una situazione che l’ha letteralmente distrutta, Sara Barbieri ha deciso di rivedere le sue dichiarazioni e fornire spiegazioni in merito ai suoi followers. La modella ha quindi scelto di affidare nuovamente le sue parole ai social e, tramite la pubblicazione di una story, ha spiegato come le parole pronunciate appena quindici giorni fa siano state dettate dalla necessità di sfogarsi con i suoi followers. Una reazione del tutto impulsiva e priva di pianificazione, nei confronti della situazione che stava vivendo e delle persone che la circondavano.

Ma ecco che si arriva alla parte più nebulosa del discorso della Barbieri: la modella a un certo punto del discorso fa riferimento ad alcune persone alle quali si sarebbe rivolta in quel periodo di smarrimento, senza citare alcun nome. Anche in questo caso una reazione dettata unicamente dal desiderio di vendetta. Chi siano, o chi sia, queste persone non è dato sapersi.

Infine, nell’ultima parte del discorso, ecco il riferimento diretto a Fabrizio Corona. Questa volta la Barbieri ha scelto di citare l’ex compagno, dichiarando che i problemi con l’ex Re dei Paparazzi ci siano sempre stati e di come, di comune accordo, siano sempre riusciti a risolverli “lavando i panni sporchi in famiglia” e senza mai coinvolgere i media. Cosa che a quanto pare, stando a quanto dichiarato dalla stessa modella, stanno facendo anche ora in nome di un “grande sentimento” che li accomuna, “che sia nuovo o che sia vecchio non c’entra”.

Ritorno di fiamma all’orizzonte? Non è dato sapersi al momento e così sarà almeno fino a che uno dei due non deciderà di esprimersi in merito a questa intricata e nebulosa vicenda.