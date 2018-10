Fabrizio Corona innamorato? “Non posso fare il suo nome, ma…”

Fabrizio Corona è innamorato, ma di chi? Ecco il gossip della domenica pomeriggio

Presto conosceremo la nuova fiamma di Fabrizio Corona: è innamorato e lo sta facendo capire a chiare lettere! Di lui si sta parlando davvero tanto in questo periodo, per diversi motivi. Un po’ per la relazione avuta con Silvia Provvedi che ora è al Gf Vip 2018, un po’ perché molti pensano sia ancora innamorato di Belen Rodriguez. Effetticamente Fabrizio e Belen sembrano non aver chiuso definitivamente i rapporti e continuano a stimarsi e a volersi bene. Ma sarà lei la donna di cui è innamorato? Fabrizio Corona per il momento ha preferito non rivelare l’identità della fortunata, ma ha promesso di farlo a breve.

Per chi sono le canzoni d’amore che pubblica Fabrizio Corona?

Su Instagram nelle ultime ore Corona ha pubblicato delle canzoni d’amore. “Tu lo sai che sto parlando di te”, ha scritto nel video di una di queste. Naturalmente chi lo segue si è incuriosito e non si è fatto sfuggire l’occasione di saperne di più. Perendendo spunto da una domanda giunta sul suo profilo, Gabriele Parpiglia ha chiesto direttamente a Fabrizio: “Stai pubblicando canzoni d’amore per qualcuno in questo periodo?”. E questa è stata la sua risposta: “Sono per una persona di cui non posso fare il nome, ma lo farò tra poco”. Il gossip è servito: Fabrizio Corona è innamorato di una donna misteriosa di cui ci parlerà tra non molto. Qualche idea su chi possa essere, però, possiamo farcela.

Fabrizio Corona è innamorato di Belen o ha un nuovo amore?

Corona non ha negato che potrebbe trattarsi di Belen, a dire il vero. E infatti poco dopo una fan di Parpiglia ha fatto notare che a Belen piacciono i Maneskin e che Corona pubblica le loro canzoni. Allora sono per lei i messaggi? “Anche io penso questo”, ha risposto Parpiglia. Insomma Fabrizio Corona è innamorato di Belen? Di sicuro le canzoni non sono per Silvia Provvedi – su loro due pare non sia ancora venuta fuori tutta la verità -, e Parpiglia lo ha anche specificato. Potrebbe essere Patrizia Bonetti il misterioso nuovo amore di Fabrizio Corona? Lei non ha negato una certa simpatia fra loro, intervenendo a Mattino 5 qualche giorno fa. Ciò non toglie che Corona si riferisca a un’altra donna. Stay tuned!