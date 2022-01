Fabrizio Corona, incidente stradale per l’ex re dei paparazzi: come sta

Il 47enne ex marito di Nina Moric è rimasto vittima di un brutto schianto in autostrada: ecco le sue condizioni e con chi stava viaggiando

Fabrizio Corona è stato coinvolto in un brutto episodio. L’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez è stato vittima di un incidente stradale piuttosto violento. Ecco, nel dettaglio, una ricostruzione di ciò che è successo e come sta il re dei paparazzi dopo lo schianto, di recente tornato alla ribalta a causa di alcune dichiarazioni di Giacomo Urtis.

Come riportato da Il Resto del Carlino, quotidiano bolognese, Fabrizio Corona, nel pomeriggio del 14 gennaio 2021, ha subito un incidente stradale. Il 47enne originario di Catania stava percorrendo in auto l’autostrada A1 quando il mezzo si è scontrato lateralmente con un’altra auto, all’altezza del chilometro 176. Corona era diretto verso Milano. L’incidente è avvenuto precisamente nel modenese, nei pressi di Castelfranco Emilia. L’ex marito di Nina Moric non era alla guida dell’auto, ma viaggiava come passeggero insieme ad altre persone.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale di Modena Nord. A quanto pare, per fortuna, nessuno è rimasto ferito dopo il violento incidente: né Corona, né gli altri passeggeri, né il conducente, né chi era alla guida dell’altro mezzo. Dopo vari rilievi e controlli, durante i quali le forze dell’ordine hanno dovuto deviare il traffico, Corona, illeso, ha potuto continuare il suo viaggio.

Molto probabilmente, insieme all’ex fotografo dei Vip, si trovava la sua attuale fidanzata, la modella vent’enne Sara Barbieri. Quest’ultima è infatti apparsa nelle storie Instagram di Corona pubblicate poco prima dell’incidente. Le immagini hanno ripreso i due concedersi una passeggiata e un pasto fuori. L’ex re dei paparazzi ha poi mostrato ai suoi followers di essere in macchina, collegato in videochiamata col figlio Carlos Maria. In seguito Corona si è ripreso, sempre in auto, insieme alla sua Sara.

Poi, ieri sera, la stessa modella ha pubblicato nelle sue stories Instagram una foto scattata sul ciglio della strada, con una scritta molto eloquente: “Bene ma non benissimo”.

Corona, invece, non ha ancora commentato l’accaduto. Ha solamente detto di aver avuto una “giornata allucinante”, mostrandosi infastidito del fatto che una cameriera di un bar gli abbia chiesto se ciò che ha detto Giacomo Urtis al GF Vip è vero. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha infatti lanciato una vera e propria bomba, rivelando ai suoi coinquilini di aver avuto una storia d’amore proprio con l’ex fotografo dei Vip.