Fabrizio Corona, il suo nuovo agente è Stefania Nobile: l’annuncio

Accoppiata particolare, si vedrà in futuro se sarà anche vincente: protagonisti Stefania Nobile (la figlia di Wanna Marchi) e Fabrizio Corona, il noto ex re dei paparazzi, oggi agli arresti domiciliari ma comunque attivo imprenditorialmente. Nelle scorse ore la Nobile, attraverso delle Stories Instagram ha annunciato di essere diventata la nuova agente di Fabrizio, assicurando che con lui farà un “mare di cose”. Inoltre ha lanciato l’appello ad altri artisti e personaggi vip, invitandoli ad entrare nella sua agenzia.

Tornando a Corona, Stefania lo ha definito un “numero 1”. Quindi ha informato che da ora in poi per tutto quel che riguarda l’ex di Nina Moric, campagne Instagram comprese, bisognerà bussare alla sua porta. Infine l’invito agli utenti a domandarle qualsivoglia questione relativa all’ex re dei paparazzi.

Stefania Nobile diventa agente: oltre a Corona rappresenterà Davide Lacerenza

Tra le persone che rappresenterà la figlia di Wanna Marchi c’è anche Davide Lacerenza. Vale a dire il suo compagno di vita nonché il suo socio in affari da anni. Al pari di Corona e della stessa Nobile, Lacerenza ha dei trascorsi giudiziari, avendo scontato quattro anni di pena – uno in carcere e tre ai domiciliari – per associazione a delinquere e truffa.

Si ricorda che anche Stefania Nobile è stata in prigione. Per anni collaboratrice della madre nelle televendite televisive, nel 2001 è stata arrestata, proprio con Wanna Marchi. Le manette sono scattate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione, proprio per una questione connessa alle televendite sul piccolo schermo.

Dopo anni di udienze e processi, nel 2009 la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi per Stefania Nobile (con la madre è stata condannata pure per bancarotta fraudolenta). La maggior parte della pena l’ha scontata ai domiciliari per via di alcuni problemi di salute (combatte con l’artrite reumatoide). Nel 2013 è tornata libera.

Come è noto anche Corona ha avuto diversi problemi con la giustizia. Al momento si trova ai domiciliari dopo essere stato scarcerato recentemente. Il suo ultimo ritorno dietro le sbarre ha fatto molto rumore, dividendo l’opinione pubblica. C’è chi crede che l’ex re dei paparazzi sia vittima di accanimento giudiziario e chi invece lo invita da tempo a tranquillizzarsi, reputando le sentenze nei suoi confronti eque.