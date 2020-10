Piove sul bagnato per Fabrizio Corona. Nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi ha incassato con rabbia e sconforto la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha deciso che dovrà scontare nuovamente i 9 mesi che aveva trascorso in affidamento terapeutico nel 2018. Ora, lo stesso Corona fa sapere di essere risultato positivo al Covid-19. L’annuncio lo ha fatto con una serie di Stories Instagram. Prima di tutto ha dichiarato che non avrebbe voluto parlare perché “inc…to nero” per quel che è accaduto a livello giuridico nelle scorse ore. Tuttavia, per far sapere a chi ha avuto contatti con lui di recente ha correttamente reso noto di aver contratto il virus. Nei tre giorni precedenti l’ex marito di Nina Moric ha avuto febbre alta a 39° e mal di gola. Da qui il ricorso al test del tampone con la conseguente positività.

Fabrizio Corona positivo al coronavirus

Corona ha dichiarato, nonostante la febbre alta avuta nei giorni scorsi, di stare bene. Inoltre ha detto che l’annuncio della sua positività è particolarmente rivolto a giornalisti, addetti e lavoratori del tribunale nonché alle persone esterne che hanno avuto con lui contatti di recente. Fabrizio si è quindi detto dispiaciuto per i suoi avvocati, soprattutto per Ivano Chiesa che “ha una situazione molto particolare a casa”. Inoltre Corona ha fatto sapere che aveva organizzato per domani, con la Mediolanum Editori, un evento che è stato naturalmente rimandato. Alla fine lo sfogo: “Io non muoio, non sono mai morto, anche di fronte a cose peggiori. Sono molto inc…to. Mi risolleverò, molto presto”.

La rabbia di Corona e del suo legale Ivano Chiesa

Dopo la sentenza che ha deciso che Corona dovrà scontare nuovamente i nove mesi di carcere, l’ex re dei paparazzi non ha parlato direttamente ma ha consegnato ad Instagram alcuni messaggi inequivocabili relativi a quel che pensa della vicenda. “È una vita che subisco ingiustizie, ora basta”. E ancora: “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita. Giuro, non sono mai stato così”. Anche il suo legale Ivano Chiesa ha usato toni duri per commentare la vicenda, dicendo di essere rimasto senza parole in merito alla sentenza del tribunale. In aggiunta ha affermato che la sentenza si baserebbe su un “errore giuridico marchiano, grossolano…” L’avvocato ha infine assicurato che si tornerà in Cassazione per la terza volta. “In 35 anni non mi era mai capitato”, ha concluso sconfortato e adirato.

Nina Moric denuncia Corona

Altro problema capitato di recente a Corona è stata la denuncia arrivata nei suoi confronti da Nina Moric, sua ex moglie. La vicenda è alquanto delicata. La modella croata ha pubblicato sui suoi profili social degli audio alquanto spinosi in cui si sente l’ex marito pronunciare frasi ostiche. Nel frattempo il figlio Carlos, dopo aver trascorso del tempo a casa del padre, è tornato a casa di Nina.