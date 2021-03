Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale: è tornato in carcere

Sono migliorate le condizioni di salute dell’ex re dei paparazzi, di nuovo in prigione per non aver rispettato i domiciliari

Fabrizio Corona è stato portato nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. A renderlo noto è l’Ansa. L’ex agente fotografico si è provocato dei tagli ai polsi quando ha saputo che i giudici della Sorveglianza di Milano hanno revocato il differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. Un risvolto dovuto in parte anche alle varie apparizioni televisive e social che hanno scatenato più di una polemica.

Fabrizio Corona, a cui è stato revocato il differimento pena per una serie di violazioni delle prescrizioni, ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro la decisione dei giudici. Anche per la difesa dell’ex ‘fotografo dei vip’, coi legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, il provvedimento della Sorveglianza ha disatteso tutte le relazioni degli esperti nelle quali si diceva che Corona avrebbe dovuto proseguire il percorso di cure fuori dal carcere.

Come stabilito dalla Sorveglianza milanese, lunedì sera 22 marzo 2021 l’ex re dei paparazzi è stato trasferito nel carcere di Monza. Qui dovrà restare per circa due anni. Intanto è certo che le condizioni di salute del 46enne sono migliorate nei giorni scorsi.

Fabrizio Corona in carcere: le parole di Grignani

Di recente Fabrizio Corona ha ricevuto il sostegno di Gianluca Grignani. Il cantante non è il primo vip che sostiene l’ex marito di Nina Moric. In questi giorni hanno speso parole di forza e coraggio per Fabrizio le ex fidanzate Belen Rodriguez e Asia Argento e il Molleggiato Adriano Celentano.

Grignani ha dedicato a Fabrizio Corona un post su Instagram utilizzando alcune strofe della sua canzone Sogni infranti. L’artista ha riconosciuto i gravi errori di cui si è reso protagonista l’ex re dei paparazzi ma ha ribadito che in Italia c’è chi si è macchiato di reati più gravi e non ha pagato i conti con la giustizia.

Nina Moric ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ma ha svelato ai suoi follower che il figlio avuto da Fabrizio Corona, il 18enne Carlos, è tornato a vivere con la madre.