Altro brutto colpo per l’ex re dei paparazzi, tornato in carcere nei giorni scorsi per non aver rispettato i domiciliari

Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione che aveva già scontato, in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. A deciderlo la Cassazione che ha emesso il suo verdetto giovedì sera. La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Corona. Ricorso contro quanto stabilito lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in accoglimento della richiesta del pg milanese Antonio Lamanna.

In quell’occasione i giudici avevano accolto la richiesta di Lamanna. Richiesta che aveva evidenziato le violazioni commesse da Corona durante la fase di affidamento concessagli per favorire il programma di recupero dalla dipendenza da cocaina. La questione si lega dunque alla decisione di pochi giorni fa del tribunale di Sorveglianza di Milano che ha revocato i domiciliari all’ex re dei paparazzi che ha dato scalpore in tv e sui social network.

Fabrizio Corona al momento è ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda dove è stato portato in seguito ai gesti esasperati compiuti al momento dell’arresto. Una volta guarito l’ex marito di Nina Moric sarà trasferito nel carcere di Opera, dove dovrà scontare altri due anni e mezzo prima di tornare ad essere un cittadino libero come tutti.

Come sta oggi Fabrizio Corona

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona, 46 anni, ha ricevuto il sostegno di Adriano Celentano – che gli ha scritto una lettera – e delle ex famose fidanzate Belen Rodriguez e Asia Argento. L’ex re dei paparazzi ha ottenuto anche il perdono di Lapo Elkann. Nei primi anni Duemila il rampollo è stato ricattato da Corona per del materiale compromettente ma oggi ha superato quella pagina negativa della sua vita.

Dal canto suo Belen ha confessato di aver pianto per Corona e ha invitato chi di dovere a curare il suo ex fidanzato. A detta della soubrette argentina il suo ex compagno ha evidenti problemi di salute che lo spingono sempre al limite della giustizia e del buon senso.

Nessun commento, invece, da parte di Nina Moric. Nell’ultimo periodo l’ex modella croata si è allontanata – per l’ennesima volta – dall’ex marito, dal quale ha avuto il figlio diciottenne Carlos.