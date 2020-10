Fabrizio Corona ha il Covid e invita il figlio a casa: Nina Moric chiama il 112

È di nuovo scontro tra Fabrizio Corona e Nina Moric. I rapporti tra i due ex coniugi non sono più idilliaci da tempo e rischiano di peggiorare ora che l’ex re dei paparazzi è positivo al Coronavirus. Stando a quanto denunciato dalla modella croata su Instagram, Corona – nonostante il Covid – avrebbe deciso di invitare a casa il figlio Carlos Maria. Il tutto, a quanto pare, senza avvertire la madre. Una decisione azzardata, che violerebbe i principi della quarantena, che ha così spinto Nina a chiamare il 112. Come scritto dalla Moric su Instagram la chiamata non avrebbe avuto l’effetto sperato: Nina ha spiegato che le forze dell’ordine non sarebbero riusciti in nessun modo ad aiutarla. Una situazione che ha indignato la Moric, che si è così sfogata sui social network.

Nina Moric contro Fabrizio Corona che ha il Coronavirus e invita il figlio a casa

“Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte”, ha tuonato Nina Moric in una storia di Instagram. “Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico”, ha aggiunto l’ex fiamma di Luigi Mario Favoloso. Dichiarazioni piuttosto forti alle quali Fabrizio Corona non ha ancora replicato. Il 46enne ha condiviso sul suo account alcune stories che lo vedono intento a fare attività fisica. Fabrizio si è dunque ripreso, almeno in parte, dopo i primi giorni non facili: a causa del Coronavirus ha avuto febbre alta e mal di gola ma oggi le sue condizioni sembrano migliorate.

Gli ultimi litigi tra Fabrizio Corona e Nina Moric per il figlio Carlos Maria

Nelle ultime settimane Fabrizio Corona e Nina Moric – marito e moglie dal 2001 al 2014 – hanno avuto diversi contrasti proprio per via del figlio Carlos Maria. Quest’ultimo si è trasferito a casa del padre la scorsa estate, facendo soffrire parecchio la madre. Nei giorni scorsi la Moric aveva pubblicato degli audio choc su Instagram in cui il figlio ammetteva di subire minacce dal padre Fabrizio Corona. Carlos poi aveva ritrattato, dicendo di aver detto cose che non pensava realmente in quel momento. Dopo queste incomprensioni Fabrizio Corona è risultato positivo al Covid-19 e così, per una questione di salute, Carlos Maria è tornato a vivere da Nina Moric.