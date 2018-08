Fabrizio Corona al GF Vip ma non come concorrente: ecco il ruolo pensato per lui

Corona entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip (ma non come concorrente): l’indiscrezione sul ruolo pensato per lui

Pare che Fabrizio Corona, rispetto a quanto è stato detto nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip farà il suo ingresso, ma non come concorrente. A fornire maggiori dettagli sulla questione è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha voluto informare i propri lettori circa questo nuovo ruolo pensato per l’ex re dei paparazzi. Secondo quanto riportato dal giornale, dunque, Corona farà frequenti “irruzioni” nella Casa, probabilmente per confrontarsi con Silvia Provvedi (ormai diventata la sua ex fidanzata). Gli autori, dunque, di questa piccola diatriba amorosa avrebbero già ben a mente tutte le dinamiche. I loro cuori, dopo la rottura, torneranno a battere l’uno per l’altra proprio al GF Vip?

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip per Silvia Provvedi: l’ex re dei paparazzi pronto a fare il suo ingresso in Casa

“Fabrizio Corona potrebbe avere un ruolo centrale al prossimo Grande Fratello Vip” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi “Dovrebbe interpretare il ruolo del fidanzato ancora innamorato della sua ex (?)”. Come in molti sanno, infatti, Silvia Provvedi (insieme alla sorella Giulia) sarà una delle concorrenti della prossima edizione del GF Vip. Sempre su Oggi, inoltre, in merito a quest’argomento è stato scritto: “L’irrequieto Corona non sarà un concorrente ma farà delle sporadiche irruzioni nella Casa più spiata d’Italia allo scopo di riconquistare il cuore della sua Silvia. Quest’ultima, nel frattempo, sta vivendo a mezzo stampa un flirt con Benjamin Mascolo. Tutta una fiction messa in piedi da Fabrizio e il suo staff?”.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte supera i provini ma non è ancora un concorrente ufficiale del reality

Tra papabili concorrenti di questo GF Vip quello che indubbiamente ha attirato di più l’attenzione del pubblico è stato Francesco Monte. Da quando è saltato fuori il suo nome, infatti, tutti stanno aspettando la conferma ufficiale della sua partecipazione al reality. Stando al settimanale Chi, come scritto ieri in un articolo pubblicato nell’ultimo numero, l’ex tronista avrebbe superato i provini ma, pur essendo intenzionato ad entrare nella Casa, pare stia ancora passando al vaglio alcuni accordi del contratto.