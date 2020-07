Corona e il figlio Carlos, due foto: “Tolto nulla”, duro sfogo di Fabrizio

Fabrizio Corona ha vissuto degli anni difficili che avrebbero potuto allontanarlo per sempre da quello che un tempo era il piccolo Carlos. I problemi giudiziari dell’ex re dei paparazzi gli hanno impedito di viversi serenamente la crescita di suo figlio che avrà avuto una vita senz’altro diversa rispetto a quella dei coetanei. Il profilo Instagram di Fabrizio dimostra però che non tutto è andato perduto e che anzi con Carlos, come sapete avuto da Nina Moric, il rapporto va a gonfie vele e pare esserci molta sintonia; lo avevamo già notato nei giorni scorsi quando padre e figlio hanno pranzato assieme e si sono mostrati affiatati in varie storie pubblicate sul social network di Mark Zuckerberg: adesso è stato proprio Fabrizio a scrivere un breve messaggio a commento di due foto che avranno senz’altro emozionato i follower più affezionati.

Fabrizio Corona e il figlio Carlos, due foto e tanti anni passati: lo sfogo dell’ex re dei paparazzi

Le foto che ha pubblicato Fabrizio mostrano anzitutto com’è cresciuto il piccolo Carlos, che ha ancora per poco diciassette anni, visto che l’8 agosto ne compirà diciotto, e in secondo luogo che sia ieri sia oggi il figlio è sempre stato la sua forza e in un certo senso la sua guida: è ovvio infatti che Corona abbia resistito tutti questi anni anche per tornare ad avere un rapporto sereno con lui. La seconda foto che si vede è quella di una copertina di Top di tanti anni fa in cui in primo piano veniva messo in risalto proprio uno scatto suo e di suo figlio commentato con uno strillatissimo “Corona – Ultimi baci con mio figlio prima dell’incubo della galera”. Non è sbagliato pensare insomma che Fabrizio abbia voluto sottolineare che nonostante tutto lui è ancora qui. Con suo figlio Carlos.

Corona e Carlos, padre e figlio uniti nonostante tutto: il messaggio di Fabrizio prima dei diciotto anni

E lo ha fatto tra l’altro con delle parole chiare: “Mano per mano – questo il commento su Instagram del padre di Carlos – sempre insieme per la vita. Quello che ci hanno tolto? Non ci hanno tolto nulla. È stata vita anche quella”. Dicevamo che Carlos compierà presto i suoi diciotto anni, e forse è proprio pensando a come suo figlio sia cresciuto che Fabrizio ha voluto condividere su Instagram queste riflessioni coi follower. A prescindere da ciò che si pensa dell’ex re dei paparazzi e delle sue vicende giudiziarie è comunque bello vedere che il rapporto con Carlos non si è incrinato dopo anni di problemi.