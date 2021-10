Fabrizio Corona, è amore con l’ex di Salmo: la coppia esce allo scoperto

Fabrizio Corona in love: il chiacchieratissimo ex re dei paparazzi ha ritrovato l’amore. Chissà se sarà quello giusto, in grado di durare. Quel che è certo è che adesso al suo fianco c’è Sara Barbieri, giovane modella che già ha avuto a che fare con il gossip del Bel Paese poco più di un anno fa. Allora finì sui magazine e sui settimanali di cronaca rosa per una presunta liaison con il rapper Salmo. Con il cantante ha trascorso il lockdown ‘duro’, quello di marzo-aprile 2020. Né lei né Salmo hanno confermato il flirt ma pare che ci siano pochi dubbi sul fatto che si sia consumato. Nessun dubbio invece sulla frequentazione della Barbieri con l’ex marito di Nina Moric.

Nella notte Fabrizio ha postato tra le sue Stories Instagram un video in cui bacia selvaggiamente e con passione la modella. Effusioni infuocate che certificano che la storia c’è ed è decollata in modo dirompente. “Ma l’amore che cos’è” scrive Fabrizio, “Vi da fastidio?” domanda lei, pubblicando lo stesso filmato del loro momento privato. Il tutto incorniciato dal tappeto musicale struggente di ‘Se io, se lei’, celebre brano di Biagio Antonacci.

Dunque è tramontata definitivamente l’ipotesi di vedere una ri-unione tra Corona e Nina Moric. Della faccenda se ne è parlato ampiamente nelle scorse settimane dopo che i due hanno spiegato di aver ritrovato un buon feeling familiare, per il bene di Carlos, il loro frutto d’amore, oggi 19enne. Fabrizio a Chi Magazine ha raccontato che con l’ex moglie c’è amore. Ma non più quello passionale, quello che può innescare un ritorno di fiamma. Insomma, tanto affetto. Carlos, dal canto suo, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confidato di non smettere di nutrire il desiderio di vedere mamma e papà di nuovo sotto lo stesso tetto, come coppia.

I sogni del giovane non si avvereranno, almeno a breve. Fabrizio ora fa coppia con Sara Barbieri. Tuttavia, dopo mesi di tensione, il rapporto con Nina sembra recuperato. Adesso è il momento di ricostruire per l’ex re dei paparazzi, sotto tutti i punti di vista.