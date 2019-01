Fabrizio Corona dà ‘un taglio’ al passato: nuovo anno, nuovo look

Fabrizio Corona dà ‘un taglio’ al passato e festeggia l’arrivo del 2019 con un nuovo look: “Pronti, da battaglia”

Il 2018 è stato un anno importante per Fabrizio Corona. “Il mio primo anno da detenuto in libertà“, lo ha definito su Instagram. L’ex re dei paparazzi, dopo il carcere è tornato a respirare l’aria della libertà (seppur ‘vigilata’) e ora si appresta ad affrontare il 2019 con il suo solito spirito combattivo che tanto baccano fa, nel bene e nel male. Ora però alle porte ci sono altri dodici mesi in cui tuffarsi e come si suol dire, ‘anno nuovo, vita nuova’. Nel suo caso anche look nuovo, visto che per il 2019 Fabrizio ha deciso di dare un ‘taglio’ al passato e presentarsi con un’acconciatura inedita.

Corona si prepara per il 2019: anno nuovo, look nuovo

“Pronto per un 2019 da battaglia”, scrive su Instagram, ritraendosi con un nuovo taglio. Via il ciuffo, meglio ordine e disciplina. Dunque eccolo apparire con i capelli cortissimi, rasati. Chissà cosa riserverà Corona nel 2019: un assaggio è stato dato già in questi ultimi mesi del 2018. Da quando è uscito dal carcere è stato un ‘vulcano’ sotto tutti i punti di vista: ospitate televisive rumorose, vita sentimentale spericolata (rimembrando il chiacchieratissimo e fugacissimo flirt con Asia Argento), episodi al limite (ad esempio il servizio al Bosco della droga di Rogoredo in cui è stato picchiato)… In mezzo a tutto questo però un punto fermo, un pilastro: la famiglia.

Nina Moric e Fabrizio Corona: i dissapori appianati e la vigilia di Natale assieme

Corona, dopo la detenzione, è riuscito a ricucire il rapporto con l’ex moglie Nina Moric, per il bene del loro figlio Carlos. I due, dopo anni di scontri e litigi, hanno saputo trovare dei punti di contatto, appianando le divergenze, tanto che, seppur è finito l’amore di coppia, oggi fanno respirare a Carlos il calore familiare che in passato è stato latente. Addirittura, in occasione della vigilia di Natale i tre si sono seduti allo stesso tavolo, condividendo assieme una delle serate più suggestive dell’anno.