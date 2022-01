Fabrizio Corona conferma la storia con Urtis: “Amore mio grande”

Sì, Fabrizio Corona e Giacomo Urtis sono stati insieme. A farlo sapere il chirurgo dei Vip alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Confidenza fatta a Sophie Codegoni e confermata sui social network dall’ex re dei paparazzi. Su Instagram Corona ha condiviso uno scatto in cui abbraccia Urtis e scritto quanto segue:

“Amore mio grande, unico e solo…era un nostro segreto, daiii”

Per il momento Fabrizio Corona si è limitato a confermare senza svelare troppi dettagli. Particolari, però, spifferati da Giacomo Urtis: pare che il loro fosse un rapporto a tre che coinvolgeva anche Nina Moric, ex moglie dell’ex paparazzo. “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”, ha raccontato Urtis.

Un legame poliamoroso, dunque. Ad oggi, però, nessuna dichiarazione è giunta da parte dell’ex modella croata, che ha preferito restare in silenzio sulla vicenda. Il suo matrimonio con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto il figlio Carlos oggi maggiorenne, è durato dal 2001 al 2014.

La confessione di Giacomo Urtis ha lasciato senza parole Sophie Codegoni: l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere meglio Fabrizio Corona la scorsa estate. Più volte è stata avvistata a casa sua e si è addirittura parlato di una liaison tra i due. Liaison successivamente smentita dalla ventenne, che ha definito Corona solo un amico.

Corona, Urtis e quel vecchio gossip

Intanto molti telespettatori credono che la rivelazione di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip sia stata costruita a tavolino proprio da Fabrizio Corona: un modo per far parlare di lui anche fuori la Casa più spiata d’Italia. L’ex fiamma di Belen Rodriguez e Silvia Provvedi non ha replicato a tali insinuazioni. Ma in rete qualcuno ha rispolverato un vecchio gossip di qualche anno fa…

Nel 2012, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, Sara Tommasi rivelò che Belen Rodriguez aveva lasciato Fabrizio Corona non solo perché si era innamorata di Stefano De Martino ma pure perché aveva trovato il fidanzato dell’epoca con “un amico particolare”.

In quello stesso anno il magazine Di Tutto pubblicò in copertina Nina Moric con tanto di titolo “Fabrizio non è mai stato solo mio”. Tra le varie foto del servizio c’era una che vedeva Corona accanto a Giacomo Urtis, che nello scatto indossava una t-shirt bianca con la scritta Love of my life, ovvero l’amore della mia vita.

Proprio così il medico ha definito Fabrizio Corona: la persona che ha amato di più nella sua vita e con la quale ancora oggi ha uno splendido rapporto.