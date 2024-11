Fabrizio Corona, cena con Nina e Sara: “Nessuna famiglia allargata”

Una rara aria di serenità in casa Corona, sarà forse l’imminente nuova paternità ad aver addolcito l’ex re dei paparazzi? Nel suo ultimo post Instagram, Fabrizio Corona si mostra lontano dal personaggio duro contro il sistema. A cena insieme alla ex moglie Nina Moric, il primogenito Carlos e la sua attuale compagna Sara Barbieri, in dolce attesa. Una scena quotidiana di bell’esempio di famiglia che però lui ci tiene a non voler chiamare ”famiglia allargata”.

Si sono fatti la guerra per anni, Fabrizio Corona e Nina Moric, ma ora dopo la tempesta sembra finalmente uscito il Sole. I due sono stati insieme per ben 8 anni, e dal loro amore nel 2002 è nato il figlio Carlos Maria. Quando però nel 2007 il loro matrimonio è naufragato, è stata guerra aperta. Fino a giusto un paio di anni fa, il fotografo e la modella si sono scontrati anche in tribunale con accuse e minacce. A farne le spese era stato il figlio Carlos, come in ogni coppia che attraversa una separazione tormentata. Ma per il bene proprio del ragazzo, i due nel 2021 hanno posato le asce di guerra e quando Fabrizio Corona si è legato a Sara Barbieri, di quasi 25 anni più giovane di lui, la prima a fare gli auguri alla coppia è stata proprio Nina.

Fabrizio Corona, Nina Moric e Sara Barbieri: ”Non chiamateci famiglia allargata”

Quando Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno annunciato di aspettare un figlio insieme, Nina Moric commentò la notizia con un messaggio dolcissimo:

La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e del miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano

Ora sembrano lontani i tempi in cui sembrava impossibile rivedere Fabrizio, Nina e Carlos insieme. A cena con tutta la sua famiglia riunita, in attesa del piccolo T. (finalmente arriva un indizio sul nome del nascituro!), Corona ha voluto lanciare un messaggio di unità familiare per nulla scontato. Lui è il primo ad ammettere che è difficile stare insieme a lui e che hanno attraversato molte tragedie, ma alla fine sono arrivati tutti insieme a riunirsi ad un tavolo. Secondo Fabrizio Corona non bisogna chiamarla famiglia allargata, ma semplicemente famiglia, una famiglia che lui ha costruito attraverso mille difficoltà. L’obiettivo per l’ex re dei paparazzi? Dare tutto l’amore del mondo al piccolo che arriverà a breve (la data prevista per il parto è intorno a Natale), imparando dai propri errori e cercando di migliorarsi ogni giorno. Speriamo che sia davvero una nuova era per Fabrizio!