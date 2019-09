Fabrizio Corona in carcere: foto e testimonianze a Live-Non è la d’Urso

Fabrizio Corona news: arriva il reportage di Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso torna ad occuparsi del caso Fabrizio Corona. Domenica 22 settembre, nel corso della seconda puntata della nuova edizione di Live-Non è la d’Urso, si tornerà a parlare della vita dell’ex re dei paparazzi. La conduttrice napoletana mostrerà alcune immagini di Corona in carcere, dove è rientrato dopo un periodo di libertà circa sei mesi fa. Foto che potete vedere già in anteprima più in basso. Gli scatti sono stati realizzati dalla redazione di Barbarella lo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. In più la d’Urso ascolterà le testimonianze di chi ha incontrato recentemente l’ex marito di Nina Moric.

Le altre anticipazioni di Live-Non è la d’Urso 2019

Nella nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, la presentatrice napoletana si occuperà per la prima volta di politica. In studio ci sarà Matteo Salvini, ex vicepremier e Ministro dell’Interno, che si sottoporrà al meccanismo delle cinque sfere, ovvero il meccanismo che vede l’ospite di turno sottoposto al giudizio di cinque opinionisti. Non è chiaro, invece, se si tornerà a parlare di Pamela Prati e Mark Caltagirone, dopo le ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela.