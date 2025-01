Fabrizio Corona boom: arriva il libro rivelazione su Ilary Blasi e Totti

Poco fa sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso un video molto particolare: si tratta della presentazione in grande stile dell’ultimo libro dell’Ex Re dei Paparazzi, in uscita a breve e che, stando a quanto anticipato da Corona stesso, tratta, ancora una volta e in modo più approfondito, il rumorosissimo divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, regalando qualche dettaglio in più su un terzo personaggio che in questa storia pare aver avuto una parte molto importante: Cristiano Iovino.

Come in molti ricorderanno infatti, Iovino è un personal trainer romano divenuto famoso al pubblico per via della presunta relazione con Ilary Blasi. Nonostante la conduttrice romana abbia sempre negato con tutte le sue forze di aver avuto una relazione con Iovino mentre era ancora sposata con Francesco Totti, il personal trainer, in una recente intervista rilasciata al Messaggero, aveva affermato tutto il contrario e ammesso di aver avuto una “frequentazione intima” con la Blasi.

In quell’occasione, Iovino aveva quindi lasciato intendere che il rapporto intrattenuto con la showgirl fosse andato ben oltre la semplice amicizia e che quindi lei avesse mentito quando, nel suo docufilm Unica, l’aveva definita come “un semplice caffè“. A quanto pare però, a rispondere a tutte le domande sulla questione ci ha pensato ancora una volta l’ex Re dei Paparazzi, che ha promesso ai suoi followers di aver raccontato tutta la sua verità nel libro in uscita. Una presentazione che, non a caso, è avvenuta proprio oggi, venerdì 10 gennaio: ecco perché.

Le parole di Fabrizio Corona

“Finalmente, dopo venticinque anni, mi sono rotto il c***o di questa coppia di cafoni romani. Occhio Ilary, per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita: le loro corna (tantissime quelle del Pupone), i loro nuovi amori, gli affari sporchi e il processo di separazione ancora in atto”. Queste le prime parole con le quali l’ex Re dei Paparazzi ha voluto sganciare la bomba ai suoi tanti followers.

Ecco quindi spiegato anche il motivo per il quale Corona ha scelto di presentare il libro in questo momento: proprio ieri infatti, giovedì 9 gennaio, è sbarcata su Netflix la nuova intervista verità di Ilary Blasi e nella quale la conduttrice romana ha parlato per la seconda volta della sua vita e di tutto il gossip che l’ha travolta negli ultimi anni.

Dopo Unica, nel quale aveva parlato quasi esclusivamente della sua separazione da Francesco Totti, la showgirl è tornata sul piccolo schermo con questo nuovo prodotto incentrato sulla sua vita post-divorzio e in compagnia del nuovo compagno di vita: Bastian Muller.

Un docu-film all’insegna di una sola parola: ricominciare. Ora però, l’uscita del libro rivelazione di Fabrizio Corona potrebbe rovinare tutto, impedire alla showgirl di procedere nel suo percorso di rinascita e farla ripiombare nel buco nero del gossip.

“Ps. All’interno troverete tutta la verità su Cristiano Iovino, l’uomo del caffè, con cui Ilary ha avuto una relazione sessuale e con cui Totti ha intrecciato strani rapporti, ai limiti della legalità. Grazie Roma”, ha quindi concluso l’ex Re dei Paparazzi, regalando ai suoi fans qualche succoso dettaglio sui temi trattati all’interno del libro.

Anche Fedez tirato in ballo

Ma non è finita qui perché, stando a quanto traspare dalla copertina del libro, all’interno del manoscritto ci sarà anche una parte dedicata a Fedez e, con tutta probabilità, alla lite avuta con Cristiano Iovino.

Come in molti ricorderanno, il fatto avvenne nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, quando il rapper di Rozzano e il personal trainer si sarebbero incontrati al The Club, uno storico locale milanese situato in zona Moscova. Quella sera infatti, in occasione di una festa, Fedez era stato invitato per un dj set e si era poi appartato in un privé in compagnia di Christian Rosiello, il rapper Taxi Bi, Ludovica Di Gresy e Cristiano Iovino.

Fino a lì tutto bene ma, stando a quanto ricostruito all’epoca dei fatti dal Corriere della Sera, poco dopo tra Fedez e Iovino sarebbero scoppiate delle tensioni, sfociate poi nell’aggressione al personal trainer avvenuta a notte fonda nei pressi del quartiere City Life.

Nonostante il personal trainer avesse deciso di non procedere per vie legali, il rapper in seguito a quella vicenda aveva rischiato l’affidamento dei figli, Leone e Vittoria, dal momento che erano già state avviate le pratiche per il divorzio da Chiara Ferragni.

Ecco quindi che, poco dopo la notizia della presunta aggressione di Iovino, anticipata proprio da Fabrizio Corona, ne era arrivata un’altra circa un accordo stipulato tra il rapper di Rozzano e Iovino che prevedeva, tra le altre cose, anche che lo stesso personal trainer rinunciasse per sempre a intraprendere azioni penali contro il rapper.

Negli ultimi mesi la vicenda era caduta nel dimenticatoio e nessuno ne aveva più parlato, ma ora le nuove rivelazioni promesse da Fabrizio Corona potrebbero rimescolare le carte in tavola. Insomma, a quanto pare il prossimo 4 febbraio, data di uscita del manoscritto, un vero e proprio tsunami si abbatterà sull’ex coppia più invidiata di’Italia, e non solo, ma l’unico ad avere il salvagente sembra proprio essere Fabrizio Corona.