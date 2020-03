Fabrizio Corona, appello e videomessaggio: “Ricordatevi dei detenuti”

Fabrizio Corona rispunta sui social, appello e videomessaggio: “Ricordatevi dei detenuti”

Fabrizio Corona, che sta finendo di scontare la sua pena con un percorso alternativo in un istituto di cura nei pressi di Monza, è spuntato sui social nelle scorse ore lanciando un appello tramite un videomessaggio. Nella fattispecie, l’ex re dei paparazzi ha invitato le istituzioni e i politici a non dimenticarsi dei detenuti in questo momento di emergenza per l’Italia, che sta combattendo per arginare il coronavirus, dopo che l’epidemia ha cominciato a diffondersi contagiando migliaia di persone (in Italia, nel momento in cui si scrive, si è da poco superato il muro dei 2.700 contagi, nel mondo se ne contano circa 95mila). Una situazione che ha creato una serie di effetti collaterali drammatici.

“In questo momento di grande crisi chiedo allo stato e a tutti i politici di non dimenticarsi delle persone detenute”

“In questo momento di grande crisi chiedo allo stato e a tutti i politici di non dimenticarsi delle persone detenute; è già stato fatto qualcosa, ma non vedono i loro parenti da più di un mese. Per favore, in questo momento gravissimo di crisi, ricordatevi anche dei detenuti”. Questo il videomessaggio di Fabrizio Corona pubblicato sui suoi profili social. Ricordiamo che attualmente l’imprenditore non è più in carcere e sta scontando la pena con metodi alternativi. Nei giorni scorsi l’ex re dei paparazzi era sbucato sempre sul web, abbracciato a Nina Moric, dalla quale ha avuto un figlio, Carlos (17 anni). La coppia, dopo una battaglia lunga anni seguita alla separazione, oggi ha riallacciato i rapporti. Pur non condividendo una relazione sentimentale, rema nella stessa direzione.

Nina e Corona abbracciati

“Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”, ha scritto Nina su Instagram, riportando i versi della canzone “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini. Il commento è giunto a corredo di uno scatto in cui la si vede abbracciata teneramente il suo ex marito.