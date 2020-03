Nina Moric incontra mamma Favoloso: illazioni sul compagno di Loredana

Nina Moric incontra mamma Favoloso: insinuazioni pesanti sul fidanzato di Loredana (“Non ti permettere”) e scontro surreale sul cane Baghera

A Live – Non è la d’Urso è andato in scena un confronto a tratti surreale tra Nina Moric e Loredana, la madre di Favoloso. Motivo del contendere, inizialmente, un presunto morso che la modella croata avrebbe rifilato a Baghera, il cane della donna campana. Nina ha rigettato ridendo tutte le accuse, usando il sarcasmo su quella che sembra una situazione veramente grottesca. Dal canto suo Loredana non ha perso occasione per lanciare frecciatine all’ex fidanzata di suo figlio. Su Twitter gran parte del pubblico si è schierato con la Moric, che ha mantenuto la calma per tutto il tempo senza cadere nelle provocazioni che le sono giunte.

Punzecchiature tra Loredana e Nina Moric che si lascia andare a illazioni ‘scomode’

Dopo la ‘straniante’ discussione su Baghera, si è scivolati sulla nuova relazione intrapresa da Favoloso, che ha intrecciato una love story con la showgirl bergamasca Elena Morali. “Sono contenta”, ha detto Loredana. Dello stesso parere Nina: “Importante che sta lontano da me, io sono contenta”. Ma la campana ha subito punzecchiato: “Finalmente non sta con una milf come me”. A questo punto arriva una pesante insinuazione della croata sulla vita privata di Loredana: “Il tuo fidanzato come sta? Sua moglie e i suoi figli lo sanno?” Mamma Favoloso ha sgranato gli occhi: “Non ti permettere più”. Ormai però il dado era stato tratto. Che cosa avrà voluto intendere l’ex di Fabrizio Corona?

Nina non torna sul caso Favoloso

Durante la puntata Nina non ha voluto parlare nel dettaglio della situazione passata con Luigi, spiegando rapidamente, come già fatto a più riprese in recenti ospitate tv, che tutto è in mano agli avvocati e la giustizia farà il suo corso.