Fabrizio Corona alle prese col corso preparto: commento epico

Fabrizio Corona si appresta a diventare papà per la seconda volta. La sua compagna, Sara Barbieri, partorirà, salvo imprevisti, sotto le feste natalizie. L’ex re dei paparazzi non ha dubbi ed è convinto che il bimbo (è un maschietto) vedrà la luce il 25 dicembre. Giorno più, giorno meno, manca poco più di un mese all’arrivo del piccino. L’imprenditore, di recente, si è immortalato a un corso preparto, divulgando un video tra le sue Storie Instagram in cui lo si vede in ospedale, tra tante mamme in attesa e diversi papà. Pare che non sia entusiasta di dover frequentare il corso.

“Ma a 51 anni chi me l’ha fatto fare?”, il commento ironico di Corona, alle prese con bambini lacrimanti e passeggini. Eh sì Fabrizio, ti tocca anche il corso preparto. E a breve dovrai pure svegliarti di notte per calmare qualche capriccio del bebè, nonché cambiare i pannolini etc etc. A meno che sia la mamma e/o qualche babysitter a sobbarcarsi tutto il lavoro.

In attesa della nascita del piccolo, Fabrizio ha ricucito i rapporti con l’ex moglie Nina Moric, con la quale ha avuto il suo primogenito Carlos Maria. Nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi ha pubblicato sui suoi profili social una foto in cui si notano lui, Sara Barbieri, l’ex coniuge e Carlos assieme al ristorante. “Ecco la mia splendida famiglia” ha scritto a corredo della ‘cartolina’. Insomma, paiono lontani i tempi in cui con la Moric si scambiavano accuse pesanti.

Sempre a commento della foto, Corona ha anche scritto che il bimbo che porta in grembo Sara Barbieri si chiamerà T., assicurando che al piccino sarà dato tutto l’amore possibile. Infine ha concluso con una frase ad effetto: “La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione. L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione passeggera”.

Fabrizio Corona desiderava una femminuccia

Corona, prima di scoprire che la compagna era incinta di un maschietto, aveva riferito di desiderare con tutto se stesso una bimba. La natura invece ha avuto altri progetti. Naturalmente l’imprenditore, nell’apprendere che avrebbe dovuto appendere un fiocco azzurro e non rosa sul portone di casa, non ne ha fatto un dramma, specificando che non vede l’ora di accogliere il suo secondo figlio. Per la Barbieri invece si tratta della prima gravidanza.