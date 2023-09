Fabrizio Corona a rischio processo: denuncia della presunta vittima

By

Fabrizio Corona di nuovo nei guai, a quanto pare. Secondo quanto riporta nel dettaglio La Repubblica, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex re dei paparazzi. Ebbene questa volta è stato denunciato da una donna sposata, la quale dichiara di essere stata da lui ricattata con un video intimo. Ora sarà compito del gup, nell’udienza preliminare, prendere una decisione sul processo. La donna in questione, sposata e con figli, sostiene di aver chiesto aiuto a Corona, nell’anno 2021, per dei servizi editoriali e pubblicitari legati a un libro che doveva pubblicare.

Precisamente la donna in questione avrebbe chiesto l’aiuto di Fabrizio per pubblicare e sponsorizzare il libro tramite i canali social e i suoi contatti. Il tutto a pagamento. Stando sempre alla denuncia della donna, aveva già pagato all’agenzia dell’ex fotografo il lavoro svolto. Dopo di che, sarebbe stata ricattata da Corona, il quale le avrebbe fatto presente di poter diffondere un suo video intimo. Tale filmato pare la ritragga proprio in compagnia di Fabrizio. La denuncia risalirebbe al mese di aprile del 2022. Lo scorso anno l’ex re dei paparazzi ha subito una perquisizione da parte dei carabinieri, per svolgere l’indagine, coordinata dal pm Antonio Cristillo.

Ciò che è uscito fuori è che la Procura ha eliminato la contestazione di tentata truffa e ha messo fine alle indagini, chiedendo il processo per tentata estorsione. Il legale di Corona aveva già spiegato che dietro la denuncia ci sarebbe in realtà solo il malcontento di questa donna, che pare non sia rimasta soddisfatta dal numero delle vendite del libro e se la sarebbe così presa con l’ex fotografo.

La difesa, inoltre, ha riportato che tra i due ci sarebbe stata anche una relazione. Nelle scorse settimane, Fabrizio si sarebbe fatto interrogare per difendere la sua persona, dopo la chiusura dell’inchiesta.

Agli atti dell’inchiesta ci sarebbero delle chat e una telefonata che andrebbe a confermare il racconto della donna. L’avvocato di Fabrizio ha spiegato che il suo assistito ha già consegnato ai carabinieri “i video e le chat”, in quanto non avrebbe nulla da nascondere. Sempre secondo quanto riporta La Repubblica, il legale ha aggiunto che ci sarebbero anche dei testimoni.

Proprio in questi giorni, Corona è finito al centro del gossip per via delle notizie legate al suo presunto matrimonio con Giacomo Urtis.