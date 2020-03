By

Fabrizia De André vuole rifarsi il seno a Pomeriggio 5 dopo la gravidanza e l’allattamento

Fabrizia De André è tornata nel salotto di Barbara d’Urso. Questa volta niente appelli alla sorella minore Francesca – con la quale ha interrotto i rapporti dalla scorsa estate – bensì una richiesta per il suo fisico provato dalla gravidanza e dall’allattamento. Fabrizia è mamma del piccolo Riccardo, avuto due anni fa da una relazione ormai finita. I primi mesi di vita del bambino hanno segnato parecchio la figlia di Cristiano De André tanto che la modella ha chiesto alla produzione di Pomeriggio 5 un aiuto con il décolleté. Così Fabrizia ha scelto di rifarsi il seno, affidandosi alle abili mani del professor Lorenzetti, da anni uno degli esperti della trasmissione di Mediaset.

Maria Teresa Ruta invita Fabrizia De André a non ricorrere al bisturi

“Ho voglia di rivedere il mio décolleté di nuovo florido. Si è svuotato dopo l’allattamento“, ha confidato Fabrizia De André a Pomeriggio 5. Del tutto contraria Maria Teresa Ruta: la conduttrice ha provato a far cambiare idea alla vicina di poltrona. “Ma sei splendida, perché ricorrere al bisturi? Il décolleté ritornerà: anche io ho allattato i miei figli e sono tornata alla normalità una volta smesso”, ha assicurato l’ex vincitrice di Pechino Express.

Fabrizia De André si opererà venerdì grazie a Pomeriggio 5

A nulla sono valsi i consigli di Maria Teresa Ruta, Fabrizia De André ha già fissato l’appuntamento per la sua operazione chirurgica. Il prossimo venerdì la nipote del grande Fabrizio entrerà in sala operatoria per rifarsi il seno. Una scelta, tra l’altro, compiuta anni fa dalla sorella minore Francesca, con la quale ha litigato recentemente.