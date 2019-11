Fabrizia e Cristiano De André, e pace sia. All’appello manca Francesca

Fabrizia De André e papà Cristiano, si ‘ritrovano’: il suggello della pace. All’appello manca Francesca

E pace sia. Il suggello della ritrovata armonia tra Fabrizia De André e papà Cristiano è giunta pochi minuti fa, via social. Su Instagram la giovane ha fatto campeggiare una foto con il musicista con tanto di didascalia eloquente. Che tra i due fosse tornato il sereno già si sapeva. Il riavvicinamento, dopo le incomprensioni del passato, è avvenuto qualche mese fa, durante il periodo estivo. Certo, ora, c’è un testimonianza ‘plastica’ del legame rinsaldato. Resta aperta una sola questione, che continua a essere spinosa: quella relativa a Francesca De André. L’ex concorrente del Grande Fratello, tutt’oggi, non ha assolutamente intenzione di deporre le armi, come lei stessa ha dichiarato con forza nelle sue ultime ospitate televisive nei salotti di Barbara d’Urso.

“Chi si appartiene, si ritrova”, papà Cristiano e Fabrizia uniti

“Chi si appartiene, si ritrova❤️🦋 #fabriziadeandre #familytime #papi #happiness #daddy #love #lunchtime🍴 #buenastardes #besitos💋”, ha scritto Fabrizia, ritraendosi con il padre Cristiano. Sorrisi distesi, segno di serenità e affetto: questo è ciò che trapela dall’istantanea pubblicata su Instagram. Immediata la reazione dei follower. Tanti coloro che hanno espresso la loro gioia nel vedere il legame recuperato. Tanti anche coloro che hanno chiamato in causa Francesca: c’è chi l’ha criticata per la sua fermezza a non voler cercare di ricucire e chi ha invitato la sorella Fabrizia a non abbandonarla, nonostante tutti i dissapori creatisi negli ultimi mesi.

Fabrizia e Francesca, dissapori e congetture: attriti tra le sorelle De André

Circa un mese fa, nei salotti della d’Urso è salita la tensione tra Francesca e Fabrizia. Quest’ultima ha sempre cercato di ammorbidire i toni, ribadendo a più riprese che le sue “porte sono sempre aperte”. Francesca, invece, l’ha accusata di aver ordito un complotto contro di lei al tempo del Grande Fratello, per causare la fine della sua relazione con Giorgio Tambellini, con il quale è tornata in love dopo aver chiuso la storia con Gennaro Lillio.