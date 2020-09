Fabiola Cimminella: è nato il primo figlio per la ballerina

Fabiola Cimminella ha annunciato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram di essere diventata mamma. L’ex protagonista del reality show di Canale 5 Temptation Island ha deciso di annunciare l’arrivo del suo bebè tramite una story condivisa sul suo account ufficiale nel noto social network di condivisioni d’immagini. Nell’annuncio si legge: “è nato Nathan“. Fiocco azzurro quindi per la ballerina ed ex tentatrice che tanto fece parlare nel 2015 per essersi insinuata tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Una coppia, quest’ultima, che all’epoca si era messa in discussione, iniziando il non sempre facile e tortuoso viaggio nei sentimenti del popolare reality targato Mediaset. Da allora Fabiola non ha mai smesso di suscitare la curiosità dei follower. La modella e ballerina è molto attiva sui social network e vanta più di 277 mila followers. Nulla, quindi, ha da invidiare alle sue colleghe influencer. Chiusa l’esperienza di Temptation Island, la Cimminella ha voltato pagina e trovato il suo amore nel produttore cinematografico Daniele Muscariello.

La gravidanza sui social

Nathan Marte: questo è il nome completo del primo figlio della modella. Nathan significa in ebraico “Dio ha dato“, mentre Marte è un chiaro omaggio al dio romano della guerra. Negli ultimi mesi Fabiola ha condiviso sui social quasi quotidianamente la sua gravidanza. Un gesto di grande generosità, che i fan e followers della modella hanno molto gradito ed apprezzato. L’attestazione di come il corpo della donna cambia, acquisendo maggior fascino e bellezza. A fronte però di tanti fan che hanno saputo apprezzare gli scatti della Cimminella in dolce attesa, si registrano anche tanti leoni della tastiera che hanno apertamente criticato la scelta dell’ex tentarice di mettere in mostra il suo corpo arrotondato nelle forme dalla gravidanza. Una polemica sterile che non ha minimamente turbato però la serenità e la felicità della modella.

Fabiola Cimminella e le ex love stories

Fabiola è conosciuta ai più oltre che per la sua partecipazione a Temptation Island, anche per aver partecipato all’altro reality show di Canale 5 ‘Uomini e Donne‘. Nel programma cult condotto da Maria De Filippi, la Cimminella ha provato a corteggiare l’ex tronista Amedeo Barbato. Tra le ex liaison della ballerina, si annoverano anche Matteo Guerra e l’ex corteggiatore Mino Tafuri.