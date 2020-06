Fabiola Cimminella è incinta: primo figlio per la ballerina ed ex tentatrice

Fabiola Cimminella incinta: un maschietto per l’ex di Made in Sud, Temptation Island e Uomini e Donne

Cicogna in volo per Fabiola Cimminella! La soubrette campana ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. La 29enne è incinta del suo primo bambino, frutto della relazione lunga e importante con il produttore cinematografico e televisivo Daniele Muscariello. A vedere il pancione (foto in basso) sembra proprio che il parto sia previsto tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Di sicuro sono passati i primi quattro mesi della gravidanza – generalmente i più delicati – tanto che la futura mamma ha già svelato il sesso del bebé: si tratta di un maschietto. E il nome è stato già scelto…

Fabiola Cimminella ha deciso di chiamare il figlio Nathan Marte

Come rivelato su Instagram, Fabiola Cimminella chiamerà il suo primogenito Nathan Marte. Nathan deriva dall’ebraico e significa “Dio ha dato”. È un nome molto comune in Francia, Belgio e Canada mentre in Italia è diventato famoso grazie a Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci che l’hanno scelto per il loro bambino che oggi ha dieci anni. Marte è invece un omaggio al dio romano della guerra. “Non vediamo l’ora di conoscerti! Gioia, felicità, paura, responsabilità.. un mix di emozioni che pian piano, giorno dopo giorno, prendono forma. Non avrei potuto desiderare di meglio”, ha scritto la showgirl sul suo profilo social.

Chi è Fabiola Cimminella e dove l’abbiamo già vista

Fabiola Cimminella ha esordito nel mondo della tv come ballerina e modella. Ha avuto grande popolarità nel 2015, quando ha partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island. La Cimminella ha messo in crisi la lunga storia d’amore tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne: ha provato a corteggiare, seppur invano, l’ex tronista Amedeo Barbato. Dal 2018 la giovane è legata a Daniele Muscariello: una liaison che si è rivelata subito importante. In passato la Cimminella ha amato Matteo Guerra e l’ex corteggiatore Mino Tafuri.