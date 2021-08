Fabio Volo trasformato in Can Yaman: provocazione e reazione dei colleghi

By

L’attore bresciano si photoshoppa in versione Can Yaman e l’effetto è straniante e tutto da ridere

Capisci che Can Yaman è il personaggio del momento quando quel pazzerello di Fabio Volo, campione di ironia e creatività, si mette a giocherellare sui social con l’immagine della star turca. Nelle scorse ore l’attore bresciano, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto tanto spassoso quanto straniante, prendendo le sembianze del divo di DayDreamer – Le ali del sogno. Il tutto condito con una didascalia comica, dal sapore beffardo, una sorta di messaggio implicito indirizzato a coloro che fanno ampio uso di Photoshop, noto programma che permette di far ‘brillare’ la propria immagine virtualmente.

“Le solite malelingue piene di invidia diranno che è Photoshop! Fatevi una vita frustrati”. Così Fabio Volo nella foto in cui ha utilizzato il corpo e la capigliatura di Yaman sovrapponendogli il suo volto. Immediata la reazione di tantissimi fan e colleghi, che hanno trovato alquanto divertente l’ironia dello showman. Qualcuno ha anche fatto confusione circa il ‘plagio’, ipotizzando che Volo avesse sfruttato le sembianze di Walter Nudo. C’è anche chi ha creduto che si fosse impossessato del fisico e dei capelli di un giovane Russell Crowe. E invece si è trattato di Can Yaman, come è possibile vedere dal confronto delle fotografie.

“Diglielo vaccaboia”, ha commentato ridendo Stefano Accorsi. Laura Pausini, Filippo Nigro. Francesca Barra, Luca Capuano ed Elisa D’Ospina hanno invece fatto piovere una cascata di emoj che si ammazzano dalle risate, a crepapelle.

A proposito del vero Can Yaman, negli ultimi giorni, come ormai da mesi a questa parte, è stato chiacchieratissimo dal gossip del Bel Paese. Pare che la love story con Diletta Leotta sia naufragata. I diretti interessati non hanno commentato le voci che li vorrebbero single ormai da settimane.

Ad alzare ulteriormente il rumore del gossip, è stata l’assenza della star turca al 30esimo compleanno della conduttrice di Dazn. Per ora, sulla situazione sentimentale dei due, regna un silenzio di tomba. Quel che è certo è che Can e Diletta sono lontani da diverse settimane e che hanno condotto vacanze separate. Ognuno per i fatti propri.