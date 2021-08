Can Yaman, che fine ha fatto? Ecco dove si trova e con chi, ‘adios’ Diletta

Tana per Can Yaman: la star turca si è dileguata sui social nell’ultimo periodo e ha fatto perdere le tracce di sé, con ogni probabilità anche per godersi l’ultimo scampolo di estate italiana senza dover affrontare quotidianamente migliaia di fan e curiosi che sono in trepidazione di sapere cosa è accaduto con Diletta Leotta e se con la conduttrice in forza a Dazn la love story sia ancora in piedi oppure se sia naufragata definitivamente. Dileguato, si diceva… Una sparizione che, coincidenza o meno del destino, è combaciata con un evento particolare: il 30esimo compleanno di Diletta, al cui party, ‘rumorosissimo’ per via delle ‘donne lampadario’, lui non ci ha messo piede. Naturalmente il fatto ha ulteriormente acceso il vociferare relativo alla presunta conclusione della storia d’amore. Ma, al netto di tutto ciò, attualmente, dove si trova Can?

Can, in queste ore, si trova in Sardegna, più precisamente in Costa Smeralda, a Poltu Qualtu. Con lui c’è il suo inseparabile amico Roberto, persona con la quale Yaman ha legato tantissimo in Italia. Nelle scorse ore l’attore si trovava al locale Canteen, dove non sono mancati autografi e fotografie scattate con i fan. Anche in questo caso nessuna traccia della Leotta che è impegnata con Dazn visto che questo weekend riprende il Campionato di Serie A. La relazione è ormai diventata un giallo. Da giorni i ben informati dicono che ci sia stata la rottura anche se qualcuno sostiene che potrebbe esserci spazio per ricucire.

I diretti interessati non aprono bocca: nessuna conferma e nessuna smentita. Quel che è certo è che la catanese e il turco ormai non si vedono da settimane. Non solo: pare proprio che si evitino perché sia Yaman sia Diletta sono stati in Sardegna di recente (adesso l’attore vi è tornato), ma in periodi differenti.

Ad andare a gonfie vele, invece, sono le rispettive carriere dei due: Can continua ad essere ricercatissimo sui set (a breve dovrà iniziare le riprese di una nuova serie tv con Francesca Chillemi, “Viola come il mare”, e poi si dedicherà a “Sandokan”), mentre Diletta ormai è una star, sia in rete che in tv.