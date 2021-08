Can Yaman e Diletta Leotta: c’è ancora una speranza, la rivelazione

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme o si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo in questi giorni. Dopo il viaggio in Turchia, dove la presentatrice siciliana ha conosciuto la famiglia dell’attore, i due non si sono fatti più vedere insieme. Silenzio assordante sui social network. Non solo: Can non ha partecipato alla festa di compleanno di Diletta, che ha raggiunto il traguardo dei 30 anni. Un’assenza che ha fatto parecchio rumore.

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Di Più Tv, però, pare che la relazione non sia finita del tutto e sembra che possano esserci ancora delle speranze. “Can e Diletta sono veramente legati e fanno sul serio. Il loro è amore vero. E, anche se ci sono state delle incomprensioni e adesso sono lontani, la loro storia non può finire così”, ha spifferato alla rivista edita da Cairo Editore una fonte vicina alla coppia.

Dunque l’allontanamento tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe più vero che mai ma il 31enne e la conduttrice potrebbero risolvere i loro problemi. Certo, la distanza non aiuta. In questi giorni la Leotta è tornata in Sicilia per qualche giorno di relax con famigliari e amici mentre Yaman è impegnato con il lavoro.

Can Yaman nuova star delle fiction italiane

La star di Daydreamer e Mr Wrong si sta preparando al suo nuovo ruolo televisivo. A settembre sarà sul set della nuova fiction Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi. I due hanno già recitato insieme nell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti e hanno instaurato subito un certo feeling. Per la prima volta, poi, Can reciterà in italiano.

Dunque una sfida importante per il turco che si sta preparando al meglio. Di recente è stato avvistato a Roma, dove ha preso in affitto un appartamento. Qui doveva trasferirsi pure Diletta Leotta, che abita da tempo a Milano, ma la convivenza non è mai iniziata del tutto.

C’è ancora una speranza per Can Yaman e Diletta Leotta o tutto è perduto? Per il momento i diretti interessati preferiscono non lasciare alcun commento a riguardo, lasciando così in sospeso i tanti fan che attendono con trepidazione un cenno, un gesto o un piccolo segnale. Chi vivrà, vedrà…