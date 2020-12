Fabio Volo torna sui suoi passi e chiede scusa a Fedez: pace fatta?

Fabio Volo ha deciso di ritrattare il suo punto di vista e di chiedere scusa a Fedez per le accuse che gli aveva rivolto qualche settimana fa. La pietra dello scandalo era stata la “sponsorizzazione” delle beneficienza fatta dal rapper nei giorni prima di Natale a bordo della sua Lamborghini.

In quell’occasione, il marito di Chiara Ferragni aveva deciso di consegnare pacchi da mille euro a persone comuni di Milano. Ciò che ha fatto alterare gli animi di parecchi utenti del web e personaggi pubblici, tra cui Fabio Volo, Selvaggia Lucarelli e altri influencer, è stato il fatto di aver registrato tutto per poi rilanciarlo sui social.

Come se non bastasse, Fedez per la consegna dei soldi aveva utilizzato la sua auto che non si annovera tra le macchine più utilitarie: una Lamborghini.

Questo, in particolare, aveva reso il tutto meno spontaneo, secondo il parere di alcuni, tra cui Fabio Volo che aveva dichiarato in diretta a Radio Deejay il suo disappunto nei confronti del gesto troppo plateale.

Poche ore dopo Fedez, tramite delle storie, aveva risposto al conduttore radiofonico mostrandosi dispiaciuto riguardo alle accuse che in molti avevano mosso nei suoi riguardi.

Come accade ormai in questi casi, i follower del cantante non hanno perso tempo e hanno iniziato ad andare contro Volo, provocando quella shitstorm che appare scontata quando accadono situazioni del genere.

Ieri, però, lo scrittore bergamasco ha deciso di ritirare l’ascia di guerra. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, è sceso a compromessi chiedendo scusa a Fedez.

Fabio Volo propone una collaborazione a Fedez

Ma non solo. Fabio Volo ha chiesto al rapper di fare una diretta insieme nella quale entrambi potranno dire la propria, confrontarsi e magari dare una lezione a tutti quelli che insultano solo con lo scopo di farlo.

In più, il conduttore ha anche dichiarato di voler conoscere e partecipare alle nuove iniziative benefiche di cui Fedez è fautore. In questo modo i due artisti, unendo le forze – e i follower- potrebbero collaborare insieme a nuovi progetti e magari creare un’ampia alleanza, aiutando quante più persone bisognose possibili.