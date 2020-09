Fabio Volo e la moglie Johanna ancora vicini: gli ultimi indizi parlano chiaro

Tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy non è ancora finita. O almeno così pare. Per tutta la durata dell’estate la coppia è stata protagonista del gossip. Si è parlato spesso infatti di una possibile crisi fra i due. E non solo, c’era chi era pronto a giurare che fra i due fosse già finita. Non solo aria di crisi quindi, ma si parlava di matrimonio finito. Da parte dei diretti interessati non è giunto alcun commento. Né una conferma né una smentita. Fabio Volo e Johanna hanno continuano a vivere le loro vite come se nulla fosse. Lei è stata in vacanza in Islanda con i loro figli e al ritorno i paparazzi hanno immortalato un abbraccio con Fabio Volo. E da queste foto si è parlato di un rapporto finito in modo civile per amore dei figli. Ma se la verità fosse un’altra, invece?

Fabio Volo e Johanna ancora insieme, il matrimonio non è finito? Dal gossip agli ultimi indizi

Nelle ultime ore infatti su Instagram pare si respiri un’aria tutt’altro che di crisi. Una coppia che vive separatamente e che è in crisi si guarderebbe bene dal partecipare a feste di compleanno insieme. Eppure è ciò che è successo: sul profilo Instagram di Johanna infatti si vedono delle storie in cui la coppia è al compleanno di un’amica, lei ha anche taggato il marito. Sarebbe tuttavia un comportamento normale tra due che si sono lasciati in ottimi rapporti, in amicizia insomma. Ma gli indizi non sono finiti qui, c’è altro infatti che lascia pensare che il matrimonio sia tutt’altro che finito. Sotto l’ultima foto di Fabio Volo postata su Instagram c’è il tag all’autrice dello scatto: Johanna Maggy.

Fabio Volo e la moglie Johanna, i due vicini dopo le voci di crisi

Insomma, passi la festa di compleanno insieme, magari per la serenità dei bimbi, ma è difficile immaginare una ex moglie che passa il tempo a scattare foto al suo ex marito. Ma c’è ancora altro. Tra i commenti infatti qualcuno ha fatto notare che Fabio Volo ha parlato spesso della sua compagna durante le puntate de Il Volo della Sera su Radio Deejay, in attesa di tornare con Il Volo del Mattino. Le voci di crisi quindi erano infondate? Attendiamo ulteriori indizi!