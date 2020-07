Fabio Volo, è finita con la moglie: matrimonio al capolinea, il gossip

Un’altra coppia che scoppia dopo il lockdown. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 luglio 2020, sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy. I due sarebbero però rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli. Lo scrittore ha infatti avuto dall’ex compagna finlandese due maschietti: Sebastian, 7 anni, e Gabriel, 5. Da oggi, però, potrà vedere meno i suoi ragazzi: pare infatti che Johanna, come riporta sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini, abbia deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi alle Baleari, dove continuerà a portare avanti la sua attività di insegnante di yoga. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il gossip ma spulciando le storie Instagram di Volo appare una storia che ritrae la moglie con i suoi bambini in Finlandia. Dunque sembra proprio che la rottura sia avvenuta in maniera davvero pacifica e serena nonostante i tanti anni trascorsi insieme…

Fabio Volo e la moglie finlandese Johanna si sono lasciati

In realtà la notizia riportata da Chi non ha stupito più di tanto gli appassionati di gossip. Da settimane si parlava infatti di una lunga crisi tra Fabio Volo e la moglie Johanna. Crisi che la coppia non ha mai confermato ma neppure smentito, segno che i beninformati non sbagliavano. I problemi sarebbero iniziati ben prima dell’emergenza Coronavirus: stando a persone vicine a Fabio e Johanna la crisi sarebbe iniziata lo scorso Natale e proseguita poi per tutto l’inverno. Durante la quarantena, quindi, è maturata la decisione di prendere strade differenti anche per il bene dei bambini, che sono legati ad entrambi i genitori.

Dieci anni d’amore tra Fabio Volo e la moglie Joanna

Fabio Volo e Joanna si sono conosciuti nel 2011 a New York grazie ad un’amica in comune. Lui si trovava nella Grande Mela per girare il film Il giorno in più mentre lei si era recata negli Stati Uniti per un corso di pilates. Un colpo di fulmine per entrambi tanto che nel giro di due anni hanno allargato la famiglia. Nel 2013 è arrivato il piccolo Sebastian, nel 2015 il secondogenito Gabriel.