Fabio Volo, ecco la nuova fidanzata dopo il crac matrimoniale

Fabio Volo è stato paparazzato con una donna misteriosa. Dopo la fine del matrimonio con Johanna Maggy ha ritrovato l’amore.

Diva e Donna ha fotografato lo scrittore in compagnia, mentre si scambia tenere effusioni con una persona di cui non si conosce l’identità, nonostante è stato reso noto anche il volto. Volo ancora non ha mai raccontato di aver ritrovato l’amore dopo Johanna, con cui è rimasto in splendidi rapporti.

Questi scatti, però, non lasciano alcun dubbio e sembra che Fabio non si voglia più nascondere. Tanto da passeggiare mano nella mano con questa donna, in pubblico. Non solo, la coppia è stata sorpresa mentre si bacia. Lui sembra pronto a rendere nota la liason.

La fine del matrimonio con Johanna

La storia tra i due è finita nel 2020, ma Fabio ne ha parlato pubblicamente solamente qualche anno dopo. I due si sono conosciuti nel 2011 e hanno avuto due figli, Sebastian e Gabriel. Poi la relazione è finita ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Più volte lo scrittore, anche attraverso i suoi romanzi, ha raccontato di una separazione felice e di come l’interesse principale fosse la serenità dei figli. Cosa che, secondo lui, è riuscita, poiché i ragazzi hanno compreso le motivazioni.

Volo ha raccontato anche che entrambi hanno deciso di rompere piuttosto che “vivere un inferno“. Nonostante ciò, rimarranno l’uno la persona più importante per l’altra. Con l’occasione lo scrittore ha smentito anche qualsiasi voce riguardante la possibilità di un tradimento.

Ad oggi, infatti, la coppia ha un ottimo rapporto e condividono molte cose. Hanno fatto anche alcuni viaggi insieme e non privano i figli di momenti di spensieratezza con la famiglia al completo.

Poco dopo la separazione, a Vanity Fair, Fabio ha parlato non di un amore cancellato, ma “trasformato“. Ha rivelato anche che i bambini stanno una settimana da lui ed una dalla mamma.

Oggi, a tre anni dalla separazione, lo scrittore è quindi pronto ad una nuova frequentazione. Ma mentre gli scorsi rumors non hanno mai avuto conferma, questa volta le foto non lasciano molto spazio all’immaginazione.